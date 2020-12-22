真正鐵人！馬古尼成2020年出勤王

雖然唔少評論認為曼聯中堅哈利馬古尼唔值8,000萬鎊轉會費，但呢位世界最高身價後衞的確有一項數據係世界第一。

根據瑞士機構CIES統計，截至12月17日，呢位27歲英格蘭國腳喺2020年已經上陣4,745分鐘，屬於今年全球上陣時間最多嘅球員，甚至連各地門將都望塵莫及。

哈利馬古尼上年夏天由李斯特城加盟曼聯之後，一直穩坐正選，就算不時有甩漏，都仍然獲得領隊蘇斯克查重用，加上佢甚少受傷，幾乎每場都踢足90分鐘，結果力壓巴甲球隊國際體育會門將馬些路隆(4,740分鐘)，成為出勤王。

如果唔計門將，曼城中堅魯賓戴亞斯以4,344分鐘，僅次於哈利馬古尼，呢位23歲葡萄牙國腳加盟曼城之前，屬於賓菲加必然正選，巴塞隆拿球王美斯以4,293分鐘排第3位。

值得一提，唔包括門將，前10位出勤王之中，曼聯球員佔3席，除咗哈利馬古尼之外，仲有第4位嘅般奴費南迪斯(4,164分鐘)，同埋第7位嘅域陀連迪路夫(4,142分鐘)，屬於各隊之冠，領隊蘇斯克查真係想用殘班主力咩。

2020年10大出勤王

1.哈利馬古尼(4,745分鐘)

2.魯賓戴亞斯(4,344分鐘)

3.美斯(4,293分鐘)

4.般奴費南迪斯(4,164分鐘)

5.般奴柏捷高(4,162分鐘)

6.盧卡古(4,144分鐘)

7.域陀連迪路夫(4,142分鐘)

8.華拉尼(4,123分鐘)

9.捷西斯拿華斯(4,110分鐘)

10.卡林麥基哥(4,106分鐘)