兩場激戰咪錯過　NBA常規賽明早開波

NBA新賽季明日隆重開鑼，克服阿基里斯腱重創的杜蘭特，將與近日飽受爭議的艾榮「打頭陣」，在籃網主場迎戰舊東家勇士。休戰逾9個月的「咖喱仔」史堤芬居里，如何頂住隊友接連受傷的壓力復興王朝，也值得球迷期待。「洛城打吡」的戰鼓緊接着敲響，按照慣例，衞冕的湖人屆時將會頒發冠軍指環，這對去季季後賽第2輪慘遭淘汰的快艇來說，可謂最殘忍的激勵。文：許思彤

籃網迎戰勇士 杜蘭特艾榮聯手撼咖喱仔

現年32歲的杜蘭特自2019年6月為勇士帶傷出戰總決賽，導致右腳阿基里斯腱撕裂後，已有超過18個月未曾比賽，直到日前方穿起籃網戰袍，出戰兩場熱身賽小試身手，場均獲得20分，力證自己仍是聯盟頂級球星的同時，也讓球迷相當期待他與艾榮能否產生「1+1大於2」的效果。

除了雙星組合，籃網還有優秀的綠葉球員，包括去季「孭重飛」的丁維迪和利維特。雖然籃網在自由市場未有太多動作，卻成功留住當家射手祖夏里士，並簽進能兼任4、5號位的謝夫格連增加鋒線深度，進攻端可謂火力充沛。結合種種因素，籃網奪冠賠率已經躍升前4，甚至超越快艇和公鹿，僅次於湖人排名第2。

積蒙格連拉傷上陣成疑

相比起陣容齊整的籃網，勇士飽受傷病困擾。去季戰績墊底的勇士，原本期望藉着「浪花兄弟」史堤芬居里和奇利湯臣回歸，強勢復燃，但後者卻在休賽期遭受右腳阿基里斯腱撕裂的重創，連續兩季報銷，給予球隊一記重拳打擊。積蒙格連也在訓練營拉傷右腳，很可能缺席揭幕戰及聖誕大戰，球迷如果想看他與杜蘭特這對冤家對壘，恐怕還要再等一等。

不過，勇士新賽季仍然充滿可能。新科榜眼懷斯文有望提升勇士向來薄弱的禁區防守能力，透過交易換來的奧比和韋堅斯，亦能替奇利湯臣承擔第2、3得分點。當然勇士的核心仍是「咖喱仔」，他能否頂住球隊傷病潮，用超強的進攻能力提升隊友空間，創造昔日「一波流」的現象，將決定勇士來季的高度。

洛城打吡頒冠軍指環

開鑼日乃至整個賽季的重頭戲，當然要數「洛城打吡」。同為去季奪標熱門，湖人和快艇命運截然不同——前者在勒邦占士和安東尼戴維斯的帶領下，奪得隊史第17座冠軍獎盃；後者簽進李安納和保羅佐治，卻雷聲大雨點小，在季後賽第2輪慘遭逆轉。更糟糕的是，快艇爆出更衣室危機，兩名禁區猛將哈雷爾和查米曹格連相繼出走，雙星組合也一度傳出拆夥消息。不過，快艇隨即以4年1.9億美元的頂薪提前與保羅佐治續約，連同早前引進的前速龍冠軍成員伊巴卡及新帥路爾，有望帶來一番新氣象。

相對而言，剛於10月登頂的湖人氣勢如虹，除在休賽期補進德國控衞舒洛達、馬菲士、哈雷爾和西班牙球星馬克加素4個強援，留低卡迪維樸普、古斯馬等，還成功續約「雙核」勒邦占士和安東尼戴維斯，確保「紫金兵團」未來數年仍是最有力的冠軍競爭者。

保羅佐治：馬拉松賽的開始

按照過往經驗，衞冕的湖人將於揭幕戰前頒發冠軍指環，這對同城的快艇而言無疑是傷口上撒鹽，但換個角度，也是一種激勵。保羅佐治就形容這是一場馬拉松的開端：「12月22日（美國時間）是一場屬於湖人的盛會，但這不會定奪我們的高度，這只是馬拉松的開始。無論對手是誰，我們都有足夠的動力。」

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！