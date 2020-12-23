曼城大炒阿仙奴　兵工廠創22年羞恥紀錄

周三(23日)凌晨英聯盃8強，阿仙奴又輸1場，而且輸得非常肉酸，主場以1比4大敗畀曼城，近8場本土賽事，僅有2和6負，恐怕領隊阿迪達隨時過唔到今年，好大機會被炒。

曼城身為「英聯盃之王」，今場反客為主，趁阿仙奴病攞佢命，開波127秒就由加比爾捷西斯接應左路傳中，近門頂入，亦係呢位巴西國腳近8場比賽首個入球，打破609分鐘入球荒，隊友費蘭甸奴之後亦有1次遠射僅出界。阿仙奴上半場仲有反擊之力，並由拿卡錫迪喺31分鐘頂入扳平1比1。

不過，換邊之後成為曼城嘅世界，54分鐘馬列斯主射罰球，原本冇乜角度，但阿仙奴門將溫拿臣竟然接唔實，畀個波飛入網。

僅過5分鐘，曼城打快攻，菲爾科頓射成3比1，呢位20歲英格蘭新星跟住助攻，由拿樸迪頂入，奠定4比1勝局。菲爾科頓近12次英聯盃上陣入4球及5次助攻。曼城已連續18場英聯盃晉級，向爭取4連冠，又行近一步。

至於阿仙奴自1998年0比5輸畀車路士之後，首次喺英聯盃主場失4球，球隊已經散晒，睇嚟一日唔換帥，都無法翻身。阿仙奴將於周日(27日)凌晨英超主場對車路士，真係凶多吉少。