成就解鎖！美斯終於打破比利神迹

史上最強球王之爭，又有新發展，巴塞隆拿喺周三(23日)凌晨西甲作客大勝華拉度列3比0，美斯射入1球，為巴塞累積攻入644球，正式超越巴西球王比利，成為史上為單一球會入波最多嘅球員，難怪網民都認為呢位33歲阿根廷國腳已經無憾，可以放心離開巴塞隆拿。

美斯季初腳風唔順，但近期已經重拾射門鞋，早前對利雲特、華倫西亞都取得入球，佢今場先以一下精準傳送，由中堅基文迪朗格勒頂入打開紀錄。跟住美斯策劃攻勢，傳畀達斯，後者第一時間傳中，由巴夫韋迪近門剷入。

換邊之後，美斯終於自己入1球創造歷史，超越比利，成為史上「單一球會入球王」。比利喺1956至74年效力巴甲球會山度士期間，曾經射入643球，相隔近半世紀，最終被美斯超越。美斯原本仲有機會再增添紀錄，可惜射中柱彈出。

賽後美斯喺社交網上話：「當我踢波嘅時候，從來冇想過自己會打破任何紀錄，更加唔使講打破比利嘅紀錄，我可以做嘅事，就係感謝咁多年以來，所有幫過我嘅人，包括隊友、家人、朋友、同埋每日都支持我嘅人，畀大家一個擁抱。」網民認為美斯已破埋比利嘅單一球會入波紀錄，再冇留隊嘅理由，今季結束之後，可以完滿告別巴塞。

巴塞隆拿贏波之後，近4場聯賽取3勝1和，表現有起色，教練朗奴高文應該可以暫時鬆一口氣。巴塞球員亦開始放假，等12月27日復操，美斯已飛去阿根廷度假。

至於前列爭標大戰，榜首馬德里體育會憑馬里奧靴莫素、馬高斯洛蘭迪各入1球，作客以2比0擊敗皇家蘇斯達，獲得關鍵「6分波」。