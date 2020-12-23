今日睇波指南　銀河艦隊點樣變銀行隊？

星期三晚繼續有歐洲波，同尋日一樣，我又度咗條意甲同西甲過關，頭關西甲皇家馬德里對CF格蘭納達，皇馬唔止係銀河艦隊，仲係銀行隊添呀，西甲加歐聯5連勝，長追就發囉。

今場對CF格蘭納達有個特別數據，原來兩隊近4次交手，上半場都多波入，全部開半場大，梗係要跟啦。

另一關意甲，AC米蘭對拉素，伊巴謙莫域養傷，咪以為AC米蘭冇料到，佢哋個拉菲爾利亞奧，上場意甲6.2秒入波，打破意甲最快入波紀錄，A米咁搶韁，但拉素都唔係野少，前鋒恩莫比尼近期有料到，今場估佢半場開大。

今日推介

過關2串1

(三)20 皇家馬德里 對 CF格蘭納達 半場大(1.5球)

(三)23 AC米蘭 對 拉素 半場大(1.5球)

賠率：6.24倍

直播表

周四0:30am 西甲 基達菲 Vs 切爾達

Now 632

周四1:30am 意甲 維羅納 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周四2:45am 西甲 皇家馬德里 Vs CF格蘭納達

Now 632、611

周四3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 拉素

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周四3:45am 德國盃 史特加 Vs 弗賴堡

香港開電視77台、有線661、601台

周四5:00am 西甲 貝迪斯 Vs 卡迪斯

Now 632