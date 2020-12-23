拿玻里上訴成功唔使罰　同祖記擇日重賽

早前無故缺席與祖雲達斯比賽嘅拿玻里，上訴成功，意大利奧委會撤銷之前意大利足協對佢哋嘅處罰，即係話之前判佢哋對祖記嘅比賽輸0比3嘅結果取消，而原本被額外扣除嘅1分亦會補回，而祖記喺聯賽原本袋走嘅3分會被扣除，雙方將會再擇日重賽。

按照意甲嘅賽程，拿玻里同祖雲達斯本來喺10月初有場聯賽，但由於拿玻里方面聲稱因新冠肺炎嘅疫情下，當地衞生部要求下，球會放棄到都靈作客比賽，所以無按時出現。拿玻里此舉當時被意甲賽會及意大利足協認為是違規，判罰佢哋輸0比3，兼要喺聯賽積分額外扣一分；但拿玻里對判決不服，向意大利國家法院及意大利體育法庭提出上訴，但都被駁回。

拿玻里最後再向意大利奧委會提出上訴，經過聽證會之後，意大利奧委會撤銷足協嘅處罰，奧委會嘅決定將會係最終判決結果，雙方都再無上訴嘅權利。取消輸波結果及被扣分之後，拿玻里目前在意甲聯賽榜，同祖記同得24分，更因為打少一場以較佳嘅得失球，壓住祖雲達斯排第3。