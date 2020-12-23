湖人揭幕戰輸波　領冠軍指環搶盡風頭

NBA新一季常規賽周三揭幕，衞冕冠軍湖人開賽前先舉行2019-2020年賽季總冠軍頒發冠軍指環儀式，搶盡風頭。這枚重達16.45克拉，由804顆鑽石鑲嵌而成的戒指，不僅創下NBA史上最昂貴紀錄，還藏有豐富的「彩蛋」。不過，湖人的衞冕第一擊則遇上敗仗，主場以109比116不敵快艇，輸埋洛城打吡。

據《ESPN》報導，珠寶師Jason Arasheben曾在2009和10年為紫金軍設計戒指，相隔10年再度肩負重任，他放進許多心血和巧思。戒指正面的湖人「L」標誌由17顆0.95克拉的紫鑽拼成，當中「17」 代表隊史第17座冠軍，「95」則是球隊在奧蘭多「隔離泡泡」逗留的天數。

戒指的一側刻有湖人去季常規賽52勝19負的戰績，及季後賽擊敗的對手。另一側則有勒邦占士手寫的季後賽口號「Leave A Legacy」，及球員名字和背號。值得一提的是，背號都被曼巴蛇纏繞，用作緬懷年初驟逝的傳奇球星高比拜仁。這枚戒指還有著復活節彩蛋的創意，掀開上蓋後，可以看見湖人已經退役的球衣，包括高比的8號和24號。

不過，高懸在斯台普斯中心上空、湖人的第17面冠軍旗幟暫未揭開，而是蓋著一塊寫有「敬請期待，湖人家族」的黑布。湖人球團指出，這面旗幟會等到球迷進場方正式揭開。