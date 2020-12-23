作客王開火　曼聯嗒拖肥做大騷

今晚英聯盃8強大戰，愛華頓主場火併曼聯。「拖肥」愛華頓連贏車路士、李斯特城及阿仙奴，信心爆棚，主場出擊更加唔會縮，不過曼聯今季聯賽作客全勝，往往先落後下反敗為勝，堪稱英超「反勝王」，加上近11場作客全開3球或以上，2.5球嘅大盤有買趁早。（周四凌晨4時開賽）

愛華頓喺名帥安察洛堤執教下，今季英超開咧頭4場贏晒，雖然之後稍為跌Watt，但「肥安」始終係有料之人，經過調整後，「拖肥」近期已全面回勇，接連砌低車路士、李斯特城同阿仙奴。除首席射手卡維特利雲繼續有貨交外，巴西國腳李察利臣亦不時有神來之筆，包括贏李城之役轟入世界波，呢對「雙利」鋒線唔講得笑。「拖肥」近年投資咁多，點都想有個盃捧吓，今仗為晉級一定搶攻。

另一邊廂，曼聯啱啱喺奧脫福上演嘅「玫瑰打吡」，以6比2狂數列斯聯，火力驚人。查實「紅魔」作客仲勁過主場，各項賽事近11場作客贏咗9仗，包括6場英超客場全勝，仲要全部都係先失波下反勝，包括11月初作客今仗對手「拖肥」，「紅魔」憑般奴費南迪斯省兩粒，以及卡雲尼錦上添花反勝3比1，證明佢哋鬥心十足。

近11場作客全開3球或以上

老實講，曼聯以哈利馬古尼同域陀連迪路夫為首嘅防線，確係唔多靠得住，好在中前場火力夠，唔使憂入唔到波，各項賽事近11場作客就猛轟30粒，唔單止全開3球或以上，當中7場更達4球或以上，今仗睇怕不乏入球，2.5球大盤必捧。

曼聯近11場作客總入球統計

3球或以上

100%