曾梓軒停擺下轉行　「招積仔」變「曾老師」

一波又一波的新冠肺炎，上季的港超聯無奈要在3月下旬開始停擺，元朗和大埔兩支區隊先退賽後退出，不僅令許多球員失業，亦打亂了不少年青人的鴻圖大計，當中包括上季效力佳聯元朗的曾梓軒。

「上季跟『陳Sir』(即前佳聯元朗主教練陳文俊)由凱景加盟元朗，季初都唔錯o架，Keep住有得踢同有波入。但之後因為要實習，所以要同球會請假，嗰時都預咗實完習要由頭努力過去爭取出場機會，點知轉吓頭因為疫情，港超聯就喺3月停咗，跟手元朗話唔玩復賽同退出，成個大環境變晒。我本來計劃咗，畢咗業之後會試吓踢全職，終於之前都係一路踢一路讀書，都未試過可以全心全意去踢波，但係一路等到6月乜嘢消息都冇，我先決定打消念頭.......。」現於東華三院鶴山學校任教的曾梓軒老師回憶道。

作育英才的目標達成，全職足球的夢想未圓，遺憾嗎？「冇喎！起碼我都喺頂級聯賽效力過4隊波，呢啲機會唔係嗰嗰都有，好難得嘅。若果要講遺憾嘅感覺，反而係我近兩年都多機會出場，但贏得好少波。」畢竟自少便與足球為伴，「曾老師」今季亦有註冊甲組，與陳肇麒、陳偉豪和文彼得等在東區結隊友緣。「只要港超聯可以入番場，我都會入場嘅，因為仲有好舊隊友繼續努力緊，梗要去支持吓佢哋啦！」

因父之名是動力也是壓力，如今離開職業足球，可否認認真真回答一次，「招積仔」這個稱號，可曾為「梓軒」帶來壓力？「冇！其實喺足球上面，佢還佢，我還我，只係佢比較出名，啲人知我係佢個仔先咁嗌我，同難免會做比較。但呢啲都係我控制唔到嘅嘢，理嚟做咩呢？我可以控制嘅就只有努力去做好自己。」放心，由現在開始大家都會改口，稱呼你做「曾老師」。

已開始為人師表的「梓軒」，早前跟爸爸媽媽、大哥「梓峻」和大嫂、二哥「梓禮」和準二嫂，一家去到南生圍郊遊兼影「四方帽相」，十分溫馨。「我哋一家人好耐都冇影過家庭照，對上一次應該係十年前，大哥消防員出班，所以大家都好鍾意今次輯相，我哋都分別揀咗啲上facebook同親友分享。可惜影嗰日我女朋友有事嚟唔到，唔係就更加完美喇。」「曾老師」笑說。