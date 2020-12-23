誓破降班宿命　鮑家耀重新出發

鮑家耀球員時代相當威水，盡攬本地大小錦標。35歲離開老牌勁旅晨曦後，輾轉效力過港會、東方，惟上陣機會不多，終以38歲之齡宣布掛靴。相對之下，「鮑sir」的教練之路卻絕非平坦，當中最難忘必定是親手率領和富大埔降班的一季。經過歲月的沖刷，「鮑sir」上年決定成為愉園主教練，再次重返港超聯舞台，他已經準備就緒：「我想再做好啲，同證明自己！唔想畀人嘅感覺，就係一帶港超聯球隊就降班。」 圖／文：李浚湣

「當時班費及實力有限，甚至連外援都冇錢畀，好多都係免費嚟踢，同其他球隊差好遠，上半季一直都冇試過贏波，要次循環先贏到黃大仙。」鮑家耀在13/14年球季首次擔任主教練，帶領和富大埔成功升上超聯，可惜翌季卻慘成「升降機」。原本「鮑sir」意氣闌珊地回到車路士足球學校（香港），然而冥冥之中自有主宰，之後竟與愉園合作，順利由丙組衝上超聯。由於岑國培（岑sir）選擇退任助教，「鮑sir」再有機會一嘗執教超聯球隊滋味，惟之前在和富大埔的不愉快經歷，卻一度令他有所卻步：「自己都考慮咗一排，覺得自己唔夠能力，始終第1年帶隊就降班，加上愉園又係後生仔波，好驚會重蹈覆轍，講真都幾大壓力。」

「鮑sir」主教練生涯剛踏入第3季，嚴格上仍屬初哥，惟愉園今屆多達31名註冊球員，相對之前執教青年軍，抑或舊球會和富大埔都截然不同，他亦坦言尚有很大進步空間：「第1次有咁多球員，要學識帶住佢哋訓練，另外自己亦要顧及更多人嘅感受，唔可以淨係專注喺1、2個球員身上，有時講完唔聽都無辦法。」

「正式開季基本上就只可以用16、17個球員，陣容冇可能成日變，始終部份球員實力有差距，加上要時間去適應，好難令球隊持續有好表現。」愉園上季復賽重用年輕球員，但今季上陣機會明顯減少，如何在成績和培育小將之間取得平衡，對「鮑sir」亦是一大難題，惟他表示早已與球員達成共識：「由於復賽後唔計成績，佢哋先有多啲機會上陣，不過當時都提醒咗球員，要把握機會爭取表現，去證明自己有能力立足超聯。」另外「鮑sir」又指陣中年輕球員大多欠缺經驗，能獲參與超聯已屬幸運：「好多『02仔』，好似Henry（莫漢睿）咁都係岩岩先升上嚟，已經即刻有得踢，但其實仲有好多野需要改進，一旦去到重要賽事，又點樣擺佢哋落場？」

收起火爆性格 唔做「魔鬼教練」

「細節野一定要做得好，唔係我會要求佢哋係咁做，做到好為至，但係其實我都好少鬧人，通常係好多次都冇改善，我先會大聲喝下。」面對陣中一眾年青球員，「鮑sir」笑言自己非常均真，絕對不屬於「魔鬼教練」。年齡雖有一定距離，惟「鮑sir」表示經常與球員打成一片：「我都好玩得！有時完咗場都會傾下計、講下笑。不過有啲球員少出聲，講一句答一句，所以先難溝通，不過自己都會主動撩佢哋。」除此之外，「鮑sir」亦收起以往的火爆性格，希望在情緒管理上為球員立下榜樣：「可能依家年紀大咗，諗野成熟咗，自己已經收左火。同埋知道如果自己唔夠冷靜，其實會影響到年青球員表現、情緒，例如會出現更多犯規等。」

「拎到冠軍當Bonus」

接掌「快活谷」首季，球隊以最後1名完成球季，幸好上季不設降班，令球隊得以續留超聯。随着經驗不斷累積，加上「鮑sir」在引援上別具慧眼，今季開始步入收成期，成績令人喜出望外，「菁英盃」近13年來首次晉身4強，聯賽亦暫時以2戰2和的不敗成績，排在第4名。「鮑sir」認為新球員的加盟，對球隊有很大幫助：「今年多咗米基爾、查理史葛等，加上2名尼日利亞前鋒，球員用波能力好咗，整體實力好過上年，對手都會驚，令到前場多咗主動做壓迫。」不過「鮑sir」表明不會為球員增添壓力，仍會維持繼續維持季初目標：「聯賽都係照以第6名衝線，至於『菁英盃』一直都以爭出線為目標，依家就會叫球員貪心啲，希望殺入決賽，假如拎到冠軍會當獎勵。」

教練檔案

姓名：鮑家耀

出生日期：1971年5月6日（49歲 )

司職位置：中場、後衞

現執教球會：愉園、愉園女子足球隊

曾執教球會：和富大埔