專訪何詩蓓　人氣飛魚化身「泳衣設計師」　

我們沒有逆轉的超能力，轉眼間，2020年已進入倒數階段。運動員在這一年經歷前所未有的挑戰，但港產「飛魚」何詩蓓（Siobhan）憑努力屢闖難關，在布達佩斯舉行的國際游泳聯賽9破亞洲短池紀錄。超乎預期的賽季結束後，Siobhan難得回港歡度聖誕，更準備了一份「聖誕禮物」和大家分享喜悅。

畢業於美國密歇根大學的何詩蓓，近年大部分時間都長留外地，今年終於回港一家團聚，雖然疫情下少了出外慶祝的環節，但她更珍惜與家人相處的時間。「過去幾年我都在美國度過聖誕節，姊姊則在愛爾蘭，很久沒試過4個人一起在香港過聖誕了！」聖誕節勾起Siobhan小時候的快樂回憶，即使戴着口罩都擋不住她的燦爛笑容，「以前每年12月25日早上，我一起床就會拆禮物，一整天最開心就是那一刻了！另外，我家有個傳統，就是每年都會買棵真聖誕樹布置，所以我從小已熟悉聖誕樹的香味，今年回家感覺特別親切。」熟悉的木香，同時是久遺了的溫馨感覺。

首位HK運動員為arena設計泳衣

「如果你知道有人很喜歡游泳，可以考慮送我設計的泳衣做聖誕禮物喔！」這名女飛魚佻皮地向鏡頭打眼色，逗得我們都發笑。由Siobhan親自為arena品牌設計的兩款泳衣日前已經正式推出，其中一款以自由泳動作圖案配以藍白放射式條紋，與她本人一樣活力十足。今次Siobhan回港多了一重身份，這位新進「設計師」向我們認真介紹其創作理念：「顏色方面，我選擇了白藍色，因為給人一種很舒服的感覺。這些線條從這個動作延伸出來，代表游泳時充滿力量，希望大家穿上這件泳衣，也會有很正面的感覺！」

以往比賽Siobhan總愛穿黑色戰衣，散發着一股「霸氣」，但其實她都有少女一面，選泳衣和選裙子一樣講究：「平時訓練我就喜歡穿不同顏色的泳衣，這樣可為沉悶的訓練帶來一些新鮮感，見到不同顏色，心情自然好，自然游得更快！」

港產飛魚躍進：星級隊友令我更強

今年疫情嚴峻，無疑令正備戰東京奧運的運動員百上加斤，但何詩蓓的狀態卻迎來生涯顛峰，原來身邊的星級隊友是令她不斷進步的推動力之一。

何詩蓓10月代表Energy Standard泳隊出戰匈牙利國際游泳聯賽，短短6周竟4次在200米自由泳項目打破亞洲短池紀錄，1分51秒11的時間更令她榮登該項目歷來第2快泳手，僅與世界紀錄保持者史祖絲當相差0.68秒。此外，她5度刷新100米自由泳亞洲紀錄，造出該項目歷史第3快佳績，香港最強「飛魚」這稱號，Siobhan實在當之無愧，事實上，這張成績表亦令她感到意外：「這個比賽前，沒有想過會有甚麼成績，始終這年因為疫情關係，訓練有些阻滯，有這樣的成績已經很滿意。今年付出了很多，很開心見到有收穫。」

心態正面無私互撐

對於能在短時間不斷進步，Siobhan表示，除了因為太長時間沒有比賽，令她更珍惜回到賽場的機會，一班冠軍級隊友亦令她獲益良多：「我的隊友差不多都是世界冠軍、奧運冠軍、世界紀錄保持者，她們的心態都很正面，即使表現不好，都會從錯誤中學習，知道隊友游得比自己好，也會說『做得好』、『恭喜』，這種積極正面的態度很值得學習。」

里約奧運3面獎牌得主、來自瑞典的史祖絲當是何詩蓓其中一位星級隊友，她的鼓勵令Siobhan更有動力超越自己：「我記得第一場100米自比賽，臨出場前她就轉頭對我說：『你做得到、你可以贏的！』我當時覺得，嘩！世界紀錄保持者對我的信心竟比我對自己的還多！她這番話對我來說，是很大的鼓勵。」

奧運目標游入決賽

2020年進入尾聲，Siobhan第2次征戰奧運的計時器亦正式啟動，謙虛的她期望至少游進決賽，發揮到最佳水準。「今年令我上了一課，原來我們未必可以計劃好人生每一件事，甚至明天會發生甚麼事也不會知道，所以每次訓練，每次開放泳池，我都要打醒精神。」一個個紀錄背後、每一個0.01秒，其實都是無數次將自己「砍掉重練」的成果。歡度佳節，休息兩個星期之後，Siobhan又要戴上泳鏡，回到泳池奮鬥了。

何詩蓓小資料

Siobhan Bernadette Haughey

出生日期：

1997年10月31日

項目：游泳

主項：自由泳

身高：1米78

血統：香港及愛爾蘭混血兒

大學：美國密歇根大學

2020榮譽：SwimSwam年度亞洲最佳泳手

國際游泳聯賽第6站MVP