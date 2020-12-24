有價講！孫楊獲瑞士最高法院撤銷8年禁賽

孫楊出戰東京奧運有望！據孫楊律師團隊消息，瑞士聯邦最高法院已撤銷國際體育仲裁法庭（CAS）對孫楊禁賽8年的裁決。

CAS今年2月宣布中國泳壇巨星孫楊未能遵守世界反興奮劑機構的規定，決定對他禁賽8年，而孫楊隨後向瑞士聯邦最高法院提出上訴，事件一直處於低調，甚至曾有消息指聯邦最高法院不受理，但最終周三（23日）孫楊的團隊透露已收到瑞士最高法庭的通知撤銷8年禁賽的裁決。

世界反興奮劑機構(WADA)對此亦發表聲明表示已獲悉這個消息，暫不作評論，但會積極採取行動，在案件回到CAS之後繼續其立場。至於國際體育仲裁法庭則暫未有回應。

孫楊參加明年東京奧運或者可重燃一絲希望，不過，事件仍未劃上句號，孫楊團隊透露最終能否如願出戰，還取決重審裁決的結果。另方面，據外媒消息瑞士最高法院為何撤銷8年禁賽的處罰，這個決定與案情無關，而是孫楊案擔任CAS仲裁小組主席的意大利人弗拉蒂尼在今年較早時候，曾發表過對中國虐待動物行為不滿的言論，孫楊律師指此人有辱華情緒。

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