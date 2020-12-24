聖誕前夕　巴黎聖日耳門炒教練

英國傳媒引述德國《天空體育》報道，巴黎聖日耳門在周四(24日)凌晨法甲主場大勝斯特拉斯堡4比0，主教練杜曹於賽後1小時被辭退，原因眾說紛紜，有指會方不滿球隊今季法甲表現，亦有指杜曹言論觸怒高層，因而落鑊。

47歲德國籍教練杜曹於2018年入主PSG，領軍2年半，共贏得2次法甲冠軍，上季更兼獲法足盃、法聯盃成為本土「三料冠軍」，並在歐聯歷史性打入決賽，最終不敵拜仁慕尼黑得亞軍，但已是球會史上最成功球季。

不過有傳杜曹與隊中球星關係麻麻，不時有不和傳聞，而會方則傾向支持尼馬、基利安麥巴比等大牌球星，令杜曹好唔開心，英國《太陽報》報道，杜曹在昨晚法甲賽前接受訪問期間，曾透露自己教得好唔開心，因為要服侍隊中球星，但其後佢以翻譯誤會意思為由收回言論，不過此事已觸怒高層。

此外，PSG今季法甲表現不穩，現時僅排第3，上周末賽和里爾後，已有傳聞高層打算辭退杜曹。杜曹在今屆歐聯分組賽帶領球隊首名出線，不過16強抽籤卻撞正巴塞隆拿，籤運都算差。

杜曹被炒後，法甲未來兩星期休戰，巴黎聖日耳門於1月7日聯賽重開作客聖伊天，傳媒預測新主帥人選將不離普捷天奴、阿里基及迪甘斯3人，其中普捷天奴球員時代曾效力PSG，機會最高。