獲獎過後迷失自我　胡晉銘化詛咒成祝福

昔日眾多被視為明日之星的年輕小將，有幾多個能歷盡艱辛，琢磨成器？若沒有反省自身不足，追求更高層次，得到多少的榮譽到最後都僅是過眼雲煙。兩季前獲「最佳青年球員」獎，到底對天水圍飛馬球員胡晉銘是祝福，抑或是詛咒？■圖／文：黃雋謙

2018/19年度可謂胡晉銘的「收成期」，他先在2018年8月征戰亞運會成功殺入16強，翌年1月以隊長身份帶領港隊出戰「省港盃」蟬聯冠軍，季尾榮膺「最佳青年球員」，他便帶着這些榮譽，由香港飛馬轉投東方龍獅。

轉投東方龍獅遇激烈競爭

「當初係Peter哥（時任總監梁守志）同牛丸（時任主帥陳婉婷）邀請我去東方，但落實無耐佢哋就相繼離任……」他用「前朝遺臣」來形容自己，皆因及後主教練李志堅帶兵入主，令「晉銘」和一眾原有班底面臨更加激烈的競爭。「原本都預咗要同『嘉緯』、『傻邦』同劉浩霖佢哋爭，但估唔到仲有更多競爭對手。」「晉銘」上季在東方僅錄得6次上陣機會，間中甚至要淪為預備組專員，不過更令他耿耿於懷的，其實是家裏那個獎座，「嗰陣攞完『最佳青年球員』，接住一季就經歷呢啲嘢，有種限制住自己嘅感覺，好想證明畀人睇，自己攞獎係實至名歸。」

感到婉惜的除了他自己，還有對「晉銘」萬般寵愛的香港球迷，上季季中開始，在網絡上不乏要求「釋放胡晉銘」的呼聲，更有人直指他轉投東方是錯誤決定。本以為「晉銘」亦有相同想法，但他的答案竟出乎意料：「始終隊友嘅能力同狀態比自己優勝，訓練上都睇得出個差距，所以我一路靜待機會，但機會嚟嘅時候又冇好好把握……。」他所指的機會，正是上季季初「菁英盃」對標準流浪一仗正選上陣，卻在半場便被換下來，他直言自己是役表現差勁，就連絕無僅有的機會也失諸交臂。

從梁振邦身上學做稱職防中

迷失讓「晉銘」認清自己不足，「攞獎嗰屆都覺得自己處於樽頸位，成季表現有少少唔滿意，但係上季就更加凸顯咗點解停滯不前。」每逢比賽日，未有被列入18人名單的他善用周末加操，特別針對體能和長傳等弱點，期間在前輩梁振邦身上，了解到一位稱職防守中場應有的特質，他說：「喺佢身上見識到另一個層次嘅足球，我同佢嘅差別除咗技術外，喺冇波在腳時，有好多嘢可以喺佢度吸收到。」

【胡晉銘檔案】

出生日期：1997年11月21日（23歲）

位置：防守中場、中堅

現效力球隊：天水圍飛馬（外借）

今季上陣／入球：7場／1球

主要榮譽：「菁英盃」冠軍、「足總盃」冠軍（2015/16）、

「港澳埠際賽」冠軍（2017）、「省港盃」冠軍（2018、2019）、香港足球明星選舉「最佳青年球員」（2018/19）

再拍嘉諾Sir望有盃落袋

今季獲外借回母會天水圍飛馬，除了球會名稱有所轉變外，日常的訓練方法也愈趨專業化，某程度上歸因於主教練郭嘉諾的到來。在飛馬青年軍時期，已經與「嘉諾Sir」合作過的「晉銘」直言，與其一拍即合，彼此認識對方的理念，促進在踢法上的實踐。

「晉銘」由當初的年輕球員，晉升為隊中較具資歷的球員，間中甚至要擔任隊長替工的角色，他坦言「能力愈大，責任愈大」：「當開始有壓力嗰陣，就係時候將佢轉化為實質成果，成績係唯一可以說服人哋嘅嘢。」作為飛馬自家青訓產品，他更希望替母會打破多年錦標荒：「對上一次已經係我第一年踢職業嘅『雙冠王』，適逢今年老闆加大投資，唔只係贏到好評，而係要有錦標落袋。」

經過一季的沉澱，最佳青年球員獎對「晉銘」來說，已不再是詛咒，而是鼓勵他帶領天水圍飛馬，提升到更高層次的祝福。