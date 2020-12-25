曼聯冬季首簽曝光　5800萬買南美天才中場

冬季轉會市場將於下月重開，正係各大球會補充兵源嘅良機，英國《每日郵報》爆料，曼聯已經出手，將會用550萬鎊(約5,800萬港元)收購19歲厄瓜多爾國腳摩斯卡些度。

司職中場嘅摩斯卡些度年紀細細已經代為厄瓜多爾國家隊上陣4次，並喺10月世界盃外圍賽入咗1球，協助球隊以4比2擊敗烏拉圭，佢亦成為南美洲區外圍賽首位「00後」入波球員。

據悉，AC米蘭、RB萊比錫都有意簽入摩斯卡些度，但曼聯出價最高，達到550萬鎊，同埋如果佢成「魔」之後將來轉會，佢所屬球會迪華利獨立隊都可以分到20%轉會費。

呢支厄瓜多爾勁旅嘅管理層亦表示，到咗2021年，摩斯卡些度未必再係迪華利獨立隊嘅球員，甚至有傳兩間球會已經達成協議，等下個月就會正式公布。

除咗曼聯出手比其他球會闊綽之外，據悉摩斯卡些度視保羅普巴為偶像，所以更傾向加盟紅魔鬼。在此之前，曼聯只曾簽過1位厄瓜多爾球員，就係路爾斯華倫西亞，亦係少數可以喺紅魔鬼取得成功嘅南美球員，所以會方比較放心簽入摩斯卡些度。