頂唔順馬古尼　紅魔鬼密斟阿拉巴救亡

曼聯除咗即將簽入厄瓜多爾中場新星摩斯卡些度之外，亦計劃增添防線人腳，英國《鏡報》指紅魔鬼正在密斟拜仁慕尼黑後衞阿拉巴，有望下月同呢位28歲奧地利國腳達成協議，等明夏以自由身加盟。

阿拉巴將於明夏約滿，由於佢要求同隊友羅拔利雲度夫斯基一樣，擁有1,200萬歐元年薪，先至肯續約，但拜仁方面認為太高，雙方一直傾唔掂數。

根據國際足協規例，阿拉巴下月就可以同其他球會傾加盟問題，所以曼聯已經準備率先斟介佢。阿拉巴嘅人工要求，如果換成英鎊，大約為21萬鎊周薪，曼聯可以接受，畢竟隊內已經有5至6位球員人工達到呢個數目。

據悉曼聯代表已經接觸阿拉巴嘅經理人，希望下月可以簽草約，等佢明夏約滿立即成「魔」。曼聯一對中堅哈利馬古尼、域陀連迪路夫表現都唔穩陣，如果簽到阿拉巴，肯定可以大大提升防線實力，更何況佢仲可以勝任左閘同防守中場，絕對好使好用，最重要係唔需要支付高昂轉會費。

有傳利物浦、巴黎聖日耳門、巴塞隆拿、皇馬、曼城、車路士都想簽阿拉巴，下月勢必展開1場搶人大戰。