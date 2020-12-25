甲一孖寶　拆禮物日陪你睇NBA

疫情下要盡量避免聚會，適逢聖誕節深夜到「拆禮物日」早上有5場賽事連環上演，球迷即使放假留家抗疫都不愁寂寞。大戰前夕，甲一「孖寶兄弟」吳松峻和黃律堯已急不及待穿上自己喜愛球星的球衣，各自為偶像打氣之餘，更為大家分析其中兩場焦點賽事：不論是艾榮率領籃網面對前東家塞爾特人，還是獨行俠球星當錫與湖人「大帝」勒邦占士正面交鋒，同樣值得期待。■圖／文：余樂詩、許思彤

吳松峻：學習艾榮瀟灑步法

分別效力東方龍獅及南華的吳松峻（大佬）和黃律堯（阿堯）相識於微時，10年來一直互相扶持，情同手足。是次拍攝他們亦默契十足，齊齊走型格路線：艾榮球衣的那位以黑色Bomber Jacket配搭丹寧爛牛；而穿當錫的這位就以白色羽絨外套配黑色工裝長褲，同樣盡顯個性。不過原來二人的「NBA回憶」少之又少，各自追星之外，也很少一起看球賽。「以前NBA總決賽總是遇着考試期間，看完之後又要溫書，都沒有時間聊！」阿堯說。

說到今季最支持的NBA球星時，吳松峻的青春回憶即時「返晒嚟」。「Youtube剛開始盛行時，我已看過很多艾榮的片段，由他高中開始『煲』，學他的footwork（步法），又試過跟他用膠袋練拍球，哈哈！」司職控衞的他笑言小時候雖然最愛是獲加，艾榮才是第二，但後者對其打法的確有不少影響。「艾榮在美國隊訓練的那段片，我看了無數次！他啟發到我，原來不需要跳得很高、跑得超快，也可以過到超級明星！」一向支持愛與和平的艾榮最近以「棋子」形容記者，「大佬」雖然對此不敢苟同，但認為艾榮都有他的難處：「感覺到他眼中只有籃球，不想其他人騷擾。我覺得每個人有自己的看法，一個超級球星一定有性格，這才是他們的特點，你不可以因為這樣而否定他在球場上的能力。」

籃網鬥綠軍有睇頭

28歲的艾榮上季因為肩傷提早報銷，今季聯同杜蘭特強勢復出，「大佬」期待二人在籃網可以擦出火花。「熱身賽見到艾榮很多時都會找杜蘭特來傳，他們互相擋拆威力強勁，加上球隊整體打得體力化，即使遇上防守力頑強的『綠軍』塞爾特人，都應該有得打。」他表示，今仗正是籃網測試實力的好機會，「如果過到塞爾特人這關，相信今季都可以行得幾遠。」

黃律堯：全能當錫魅力非凡

黃律堯和很多人一樣，經過上個季後賽，成為了「歐洲金童」當錫的粉絲。身為ＮＢＡ二年級生，21歲的當錫已經交出平均28.8分、9.4個籃板與8.8次助攻的「MVP級」數據，他在季後賽表現更加神勇，其中Game 4帶傷上陣交出43分、17個籃板及13次助攻的「超級大三元」，再加壓哨三分球絕殺對手，打破了多個「最年輕」紀錄。即使最終獨行俠以2比4遭快艇淘汰，但當錫的表現已贏得不少掌聲。阿堯表示，當錫年紀雖小但基本功相當紮實，有不少值得學習的地方：「他球技了得，但一點囂張感覺都沒有，感覺很踏實。即使他受傷，他都挺能身而出，那種領袖的風範是我想學習的，相信他的魅力可以感染大家。」

孭起獨行俠強戰湖人

以當錫和普辛基斯為重心的獨行俠上季常規賽每100場平均轟入115.9分，成為ＮＢＡ史上最高進攻效率的球隊，不過其防守效率僅排18位。獨行俠送走施夫居里，迎來76人的祖殊理察遜，阿堯對此交易表示歡迎，「外線有一個更高的搖擺人，相信外線防守能力會加強。」不過他們在「聖誕大戰」就要遇上衞冕球隊湖人，阿堯認為儘管獨行俠贏面較低，仍期待當錫能再次挺身而出，「湖人陣容齊整，相反獨行俠的普辛基斯仍然養傷中，要贏湖人的確很難。且看當錫能否『變魔術』，帶領獨行俠打一場精彩大戰吧！」湖人主場迎戰獨行俠的賽事將於香港時間26日早上9時進行，球迷記得準時「拆禮物」。

開辦籃球學院

將年輕球員水平推到極限

雖然支持和效力的球隊都各有不同，但這對「孖寶兄弟」在籃球理念方面卻很合得來，今年他們連同滿貫三子蔡再懃、林俊光及蔡鴻興組成「DNA Sports HK」籃球學院，這5位現役甲一球員除擔任教練之外，預訂球場、設計訓練課程，以至宣傳及找贊助等，都要一手一腳包辦，兩人不忘感謝各方好友仗義相助。關於公司名字的由來，吳松峻說：「DNA代表每個人都有自己的故事，我們的工作就是將各位學員潛能發揮到極致，創造一個最好的自己。」

打籃球都要有修養

正正是因為小時候沒有系統性訓練，所以他們很想將為下一代做更多，「阿堯」說：「『DNA』首階段由青訓做起，我們希望協助香港中學生提升至亞洲水平，從而令他們有更多機會外闖。青少年是進步的黃金時期，不想他們浪費寶貴的光陰。」和其他籃球學校不同，這裏更着重球員的態度，俗語有云：「球品好，人品自然好」，「大佬」認為，打籃球應該要像學樂器的人一樣，要有一種「修養」：「比賽反映訓練，訓練反映態度，態度來自生活，我們希望學生不單學習籃球技術，還要有球品、懂得自我反省。」

他們預告，籃球學院計劃於來年暑假舉辦一個大型訓練營及比賽，以全港選拔形式讓中學生參加，帶給香港新一代籃球員更多曝光機會。「等等，今天還有功課要給他們……跑籃球場100個圈不會太過份吧？」「吳Sir」 發出魔鬼似的笑聲。以為天氣冷可以休息一天？還是想想好了。