傳普捷天奴帶兵入主　大巴黎變熱刺

巴黎聖日耳門平安夜炒教練杜曹震動球壇，適值冬窗即將重開，各國傳媒整合轉會傳聞及可靠消息，均報道PSG明年1月勢必增兵，主要係普捷天奴召集2位熱刺舊部基斯甸艾歷臣及迪利阿里，一齊加盟大巴黎，將巴黎聖日耳門變成強化版熱刺。

歐洲各地傳媒，西班牙《阿斯報》、英國《鏡報》、意大利《米蘭體育報》均報道今次PSG換帥後的相關消息，離開熱刺一年多嘅普捷天奴，即將接手巴黎聖日耳門教鞭，主要條件係必須留住基利安麥巴比，仲有就係帶兵加盟。

普帥執教熱刺年代，基斯甸艾歷臣及迪利阿里都係常規主力，普帥離隊後，艾歷臣亦轉投意甲國際米蘭，但發展不甚如意，近日國米宣布冬窗期間出售艾歷臣，該丹麥國腳原本屬意重返英超，但如今普帥執教大巴黎，艾歷臣極大機會追隨普帥去法甲打天下。

至於迪利阿里與寸王摩連奴不和，在熱刺再難有上陣機會，上仗英聯盃兩人再出現摩擦，迪利阿里被換出時怒踢水樽，兩人關係進一步惡化，普帥一旦執教大巴黎，阿里轉赴法甲追隨恩師機會甚高。