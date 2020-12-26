利物浦機會來了 冬季可簽皇馬太子

利物浦領隊高普一直有意簽入皇馬翼鋒馬高阿辛斯奧，依家機會終於來了，因為「銀河艦隊」已經準備喺下月冬季轉會市場重開後，出售呢位24歲西班牙國腳，開價3,750萬鎊轉會費，紅軍計劃出手接貨。

馬高阿辛斯奧曾經深受皇馬教練施丹重用，有「皇馬太子」之稱，但佢上年夏天受重傷，直至上季季尾先至復出，已經淪為副選，皇馬為咗減輕財政負擔，將逐步出售二線球員，馬高阿辛斯奧亦被入清洗名單。

雖然馬高阿辛斯奧今季上陣時間唔多，但都交足功課，上場西甲對CF格蘭納達，佢後備上陣貢獻1次助攻，協助球隊打開紀錄。

紅軍主帥高普亦好欣賞馬高阿辛斯奧，早年已經想簽佢，當時據報皇馬要求6,700萬鎊轉會費，而未能成事，依家佢身價幾乎減半，正好趁機執平貨。

特別係利物浦翼鋒迪亞高祖達早前受傷，需要長抖2個月，下月簽入馬高阿辛斯奧，可以補充鋒線力量。法甲豪門巴黎聖日耳門都有意收購馬高阿辛斯奧，兩軍或者展開1場爭奪戰。