大Sam係最後1位晏菲路勝利者　高普顫抖吧

利物浦將於周一(28日)凌晨英超主場對西布朗，表面上兩軍實力懸殊，但有一點要留意，西布朗早前換帥，邀請咗「大Sam」艾拿戴斯執教，紅軍對上1次英超主場輸波，就係3年半前不敵由「大Sam」領軍嘅水晶宮，真係要提防爆冷。

利物浦喺高普執教之下，主場表現所向披靡，最近1次英超主場輸波，已經要數到2017年4月，當時1比2不敵由「大Sam」帶隊嘅水晶宮，令人跌爛眼鏡。無獨有偶，當時水晶宮同現時西布朗一樣，都係深受降班威脅，不禁令人聯想艾拿戴斯今次出山又可以製造驚喜。

被譽為「高普終結者」嘅艾拿戴斯，今場自然希望重溫美夢，佢話：「如果可以奇迹擊敗利物浦，對球員而言，絕對係1項偉大成就，呢種情況任何時候都可以發生，利物浦係1支實力非常強大嘅球隊，當你向佢哋施壓，佢哋會以更強而有力嘅反擊作回應，總之我哋要團結，全力以赴，最好先入波，就可以威脅到利物浦。」

艾拿戴斯講到當年協助水晶宮作客爆冷擊敗利物浦，仍然津津樂道，因為該場比賽，紅軍由菲臘比古天奴先開紀錄，當全世界都以為水晶宮輸硬，但之後憑賓迪基梅開二度反勝，所以「大Sam」深信今場一樣會有奇迹出現。