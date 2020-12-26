網壇猛獸輩出　兩位火爆哥邊個衰啲？

性格球星歷來在網壇「人才輩出」，由麥恩萊愛噴垃圾話、納班迪安踢碎場邊廣告板、巴格達迪斯一次過砸爛四塊球拍、還有沙芬、魯錫斯基、伊凡尼西域等火爆行徑，球星的行為同出一轍，就是要發洩球場的怒火。儘管「冇球品」有可能被裁判警告、罰分甚至DQ，但不理性的行為還是不斷地發生，當今球壇脾氣旺盛的「火爆哥」，非加拿大「球拍殺手」沙普華洛夫及澳洲「抽水王」基治奧斯莫屬了。

沙普華洛夫球拍終結者

世界排名12的沙普華洛夫的名氣隨着成績上升而愈來愈大，而他的脾氣亦一樣大！11月初他以頭號種子身份出戰在保加利亞舉行的Sofia網球公開賽，一心為2020年爭取一個好的結局，誰不知他面對世界排名93的艾保特一仗中，發揮完全走樣，連番自殺式錯誤最終導致輸波（2比6、3比6），黯然結束「疫」境下的一年。

怒火中燒的他於比賽期間按捺不住輸波情緒，繼而重砸球拍渲洩，「可憐的」球拍被他弄至面容扭曲，「一命嗚呼」。事實上，天生有點躁狂的他，早在出道不久時已頻頻扔拍發洩不滿，2017年的台維斯盃加拿大對英國的賽事，沙普華洛夫在單打與對手艾蒙特「揪」得性起，可惜在自己發球局一次打出界後，年少氣盛的沙普華洛夫像火山爆發，怒拍一揮，網球猛然直飛向打中主裁判的臉頰，險中眼睛；理虧的沙普華洛夫即使已作出道歉，兼且一臉不知所措，但裁判最終判罰加拿大隊違規而輸掉該仗。

墮入愛河自命「長大」

另一惡名昭彰的扔拍事件發生在2020年澳網，首圈他面對匈牙利的富蘇域斯時，手風甚不順，於是他又狠狠地扔球拍，又不滿球證判決與他理論：「我冇打爛球拍啊！況且球拍是我的，我可以對它做任何動作！」

不過作為加拿大史上首位打進大滿貫美網8強的男子球手，沙普華洛夫也開始意識到要控制自己的臭脾氣，自從與女友Mirjam Bjorklund公開「網球情緣」後，他自命心態上已有改善：「當我開始約會她時，我找到叫自己『長大』的理由，我覺得她在激勵着我，成為更好的人。」希望他真的能受到女友感化吧！

沙普華洛夫小檔案Denis Shapovalov

國籍：加拿大 年齡：21

世界排名：17

大滿貫最佳成績：2020美網8強

基治奧斯爛口抽水王

天才是否等於難以安分？被譽為充滿天賦的澳洲球星基治奧斯，同時被詬病為「麻煩友」，曾在比賽中嚴重違反球員紀律，被罰11.3萬美元創下ATP歷來紀律「最大罰單」。怪脾氣無疑成為了他事業再爆發的羈絆。

基治奧斯去年辛辛那堤網賽中，遇上他認為常針對自己的裁判Fergus Murphy，與Karen Khachanov比賽期間，他已多次對球證判決不滿，至第2盤轉邊時他開始與裁判「拗頸」，直呼後者是「最拙劣的球證」，言語間還加了粗口，更拒絕握手等禮節。基治奧斯一度帶了兩支球拍走回更衣室，然後在走廊扔拍洩憤。最終他輸了比賽，更被ATP指摘他違反5項守則，罰款11.3萬美元兼停賽16個星期，給他狠狠的教訓。

基治奧斯其時還在IG自嘲一番作「還擊」說：「我想未來6個月將是我的操行最出色的日子#禁賽」

心理陰暗要睇醫生

大言不慚，是他的特色，即使對着「BIG3」他也毫不留口地列舉每人的「弱點」：「就算我對着拿度及費達拿，我的態度與對一個『二打六』也沒有不同。」由於擁有頭12次對賽，6次擊敗Big3的「輝煌」戰績，於是他振振有詞的向記者說：「費達拿才華橫溢，但在戰況緊湊時便會疲軟下來。」「祖高域對短球很糾結，好似不喜歡走上前場，第二發球尤其不穩。」「至於拿度，則擅於防守，因此你要全力攻他的正手就是了。」

性情飄忽的他，近日向澳洲傳媒自爆將看心理醫生：「我感到自己很孤獨，你知嗎？球員跟本沒朋友，好少有機會與人真正傾訴。」他又說自己活於黑暗中，外眾給他巨大的壓力，於是他有時會將自己躲藏起來。

基治奧斯小檔案Nick Kyrgios

國籍：澳洲 年齡：25

最高世界排名：13

目前世界排名：45

大滿貫最佳成績：2015年澳網8強、

2014年溫布頓8強

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