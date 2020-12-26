【澳職開鑼】12路大軍簡介

新一季澳職下周一（28日）下午開鑼，今日率先同大家介紹一吓12路大軍今季有咩球員孭飛，另外仲有每隊上季精選數據，嚟緊投注更加得心應手！

FC悉尼

上季常規賽排名：1

教練：哥列卡（澳洲）

主力球員：巴巴路西斯、連高域、鮑祖漢

數據：上季常規賽13場主場9次總入球開3球或以上

墨爾本城

上季常規賽排名：2

教練：基斯諾保（澳洲）

主力球員：占美麥卡倫、阿祖安隆拿、貝倫古亞

數據：上季常規賽26場19次總入球開3球或以上

威靈頓鳳凰

上季常規賽排名：3

教練：烏福達雷（澳洲）

主力球員：大衞波爾、達域拿、蘇迪里奧

數據：上季常規賽13次先入波有11次最終贏波

布里斯班獅吼

上季常規賽排名：4

教練：禾倫穆恩（英格蘭）

主力球員：積恩咸、謝爾奧沙、工藤壯人

數據：上季常規賽26場18次總入球開2球或以下

西部聯

上季常規賽排名：5

教練：魯丹（澳洲）

主力球員：迪亞文迪、貝利沙、域陀辛捷士

數據：上季常規賽13場主場9次總入球開3球或以上

珀斯光輝

上季常規賽排名：6

教練：李察加西亞（澳洲）

主力球員：科拿路利、迪亞高卡斯度、安迪基奧

數據：上季常規賽13場主場9次總入球開3球或以上

阿德萊德聯

上季常規賽排名：7

教練：維亞特（澳洲）

主力球員：杜米祖歷、賀路雲、史提芬莫克

數據：上季常規賽9次半場領先最終8次贏波

紐卡素噴射機

上季常規賽排名：8

教練：甸恩斯（澳洲）

主力球員：奧當路雲、保加特、簡達路夫斯基

數據：上季常規賽26場20次半場總入球開1球或以下

西悉尼流浪者

上季常規賽排名：9

教練：卡爾羅賓遜（威爾斯）

主力球員：西蒙確斯、尼古拉梅拿、丹尼爾佐治夫斯基

數據：上季常規賽13場主場10次半場開1球或以下

墨爾本勝利

上季常規賽排名：10

教練：比貝拿（蘇格蘭）

主力球員：卡林麥馬拿文、馬高洛查士、畢打菲特

數據：上季常規賽11次半場落後最終8次輸波

中岸水手

上季常規賽排名：11

教練：史達積斯（澳洲）

主力球員：麥西蒙、丹尼爾達施華、史坦斯尼斯

數據：上季常規賽26場18次輸波

FC麥克阿瑟

上季常規賽排名：/

教練：米列錫（澳洲）

主力球員：米利根、湯馬士奧亞、達比舒利

數據：/