英超拆禮物　惡客曼聯大舉攻城

今日「Boxing Day」英超多場激戰，由食飯時間睇到周日凌晨，好波陪你拆禮物！頭場聯賽榜2哥李斯特城主場鬥曼聯。「狐狸」射手占美華迪對Big 6特別神勇；「紅魔」今季6場聯賽作客全部都係落後下反勝，場場有失波總入球全開3球或以上，今晚睇怕入球騷走唔甩，捧2.5球大盤穩陣。

（Now 621及611周六晚8時30分直播）

李斯特城上場憑華迪射入12碼，加上對手艾達韋列特擺烏龍，作客2比0擊退熱刺，並取代對方2哥位置，暫以4分落後榜首利物浦。華迪今季聯賽已經入咗11球，包括季初作客5比2贏曼城一役連中三元、作客挫阿仙奴1比0一箭定江山、及上場贏熱刺2比0先開紀錄，對住Big 6腳風特別順。曼聯今季後防經常失大意波，由哈利馬古尼、域陀連迪路夫組成嘅中路拍檔畀唔到人信心，以華迪近期勇態，加上占士麥迪臣、哈維班尼斯等後上支援，唔難喺「紅魔」身上攞到甜頭。

李斯特城對Big 6醒神

曼聯周中英聯盃作客2比0淘汰愛華頓，殺入4強，上場聯賽主場更以6比2大炒列斯聯，單計近7場聯賽6勝1和，目前只比榜首利物浦少5分兼少踢1場，爭奪費格遜退休後首個英超冠軍絕對不是夢。佢哋今季6場聯賽作客雖然全勝，但全部都係先失波，加埋一共失9球，好在中前場球員踢出水準，除拉舒福特、般奴費南迪斯外，連安東尼馬迪爾及格連活特亦愈踢愈有信心，就算中場麥湯米尼今仗或因傷缺陣，對整體發揮及信心影響不大。論對賽往績曼聯佔上風，但「狐狸」今季對Big 6特別醒神，勝負難料下玩2.5球大盤更划算。

狐狸Boxing Day往績曳

李斯特城自從於2013/14球季重返英超，近年拆禮物日同Big 6特別有緣，對上6季有4次喺呢日火併Big 6球隊，不過「狐狸」除2018年主場贏過曼城外，其餘3次全敗，另外亦曾輸畀愛華頓及屈福特，近6季Boxing Day有5次輸波，似乎呢個日子唔多旺李斯特城喎！

至於曼聯對上6季拆禮物日成績為4勝1和1負，表現中上，而且佢哋對上9次喺各項賽事鬥李斯特城錄8勝1和，包括上季煞科日，當時曼聯、李斯特城及車路士角逐兩張歐聯入場券，結果「紅魔」作客淨勝2比0，將李斯特城踢落歐霸盃。

車仔踩油撞散頹兵

今晚英超另一重頭戲，阿仙奴主場同車路士上演「倫敦打吡」。阿仙奴連續8場本土賽事不勝，單計聯賽近5仗4敗，淪落到要護級，眾將出現嚴重信心危機，主帥阿迪達亦冇晒計，車仔趁機追打落水狗，讓平半上盤值捧。

（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

阿仙奴可以話係近期英超狀態最曳球隊，隊長奧巴美揚缺態之餘，近期更受傷今仗上陣成疑，貴價中場湯馬士柏迪仲未完全康復，被視為「救星」嘅加比爾馬天尼利又一傷再傷，「兵工廠」可謂雪上加霜。「兵工廠」剛於英聯盃被曼城大炒1比4淘汰出局，聯賽成績更曳，依家以14分排第15位，距離降班區僅有4分優勢。主帥阿迪達場場重用毫無表現嘅韋利安，日前仲化身《賭俠》入面嘅侯賽因，試圖話數據都解釋唔到球隊點解戰績咁差勁，全部歸咎於冇運，證明佢束手無策。

林伯用人更勝「達Sir」

同「達Sir」相反，車路士聯賽兩連敗後，主帥林柏特果斷棄用表現麻麻嘅貴價貨夏維斯，上場即以3比0大勝韋斯咸。36歲老將堤亞高施華防守出色之餘更先開紀錄，進攻組合譚美阿巴謙、迪姆華拿及美臣蒙特亦靈活多變。何況車仔上屆英足盃決賽輸畀阿仙奴，令「林伯」錯失入主後首個冠軍，今仗狹路相逢必踩多腳，實行為球迷送份聖誕禮物補數，上盤有計。