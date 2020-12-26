寸王大諗頭！要買萊比錫隊長

熱刺近期成績下滑，領隊摩連奴希望下月冬季轉會市場重開後增兵，根據英國《每日郵報》爆料，寸王睇中RB萊比錫隊長沙比薩，將佢同哈利卡尼、孫興民打造成「SKS」進攻鐵三角。

摩連奴認為如果熱刺要爭奪英超冠軍，就必須增兵提升實力，特別係加里夫巴利又受傷，鋒線上太依賴哈利卡尼、孫興民，難以喺英超「長途賽」跑出，佢認為簽入沙比薩，可以大大分擔哈利卡尼、孫興民嘅工作。

26歲嘅沙比薩2014年已經加盟RB萊比錫，至今為球隊上陣203場入46球及38次助攻。RB萊比錫近年成績彪炳，包括打入上屆歐聯4強，呢位奧地利國腳居功厥偉，其中16強次回合主場對熱刺，個人梅開二度，令寸王投降。

沙比薩技術全面，可以勝任中場同翼鋒，甚至曾經客串踢後衞，被英國傳媒譽為「碧咸+林柏特」混合體，估計身價達4,500萬鎊。

值得一提，沙比薩將於2022年約滿，如果佢唔續約，RB萊比錫就可能提早出售佢，以免人財兩失。屆時沙比薩可以去倫敦同前隊友迪姆華拿交手。

不過，網民睇死熱刺下月簽唔到沙比薩，因為RB萊比錫有得踢今屆歐聯，冇理由轉投熱刺踢歐霸盃，就算佢真係轉會，都要等明年夏天。