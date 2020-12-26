英超倫敦打吡　達Sir鬥林伯邊個收禮物？

周六其中一場賽事焦點，必屬英超倫敦打吡 兵工廠阿仙奴主場對車路士，阿仙奴黑氣未除，進攻問題未有改善，最慘是隊長奧巴美揚受傷上陣成疑，缺少這位射手壓陣，攻力弱上加弱。

而且阿仙奴愈踢愈沉，連同周中英聯盃慘敗予曼城1:4，近8場本土賽事不勝，單計聯賽近5場只得1和4負，難怪淪為護級分子。

早前2連敗嘅車仔，上場棄用夏維斯即大勝韋斯咸3:0，現時排第5位，為爭標不容再失，必定趁機乘虛而入，客勝有計。

名家：法達斯維

焦點賽事直播表

周六8:30pm 英超 李斯特城 Vs 曼聯

Now621、611

周六8:30pm 蘇超 格拉斯哥流浪 Vs 喜伯年

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 水晶宮

Now621

周六11:00pm 英超 富咸 Vs 修咸頓

Now622

周六11:00pm 蘇超 咸美頓 Vs 些路迪

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日1:30am 英超 阿仙奴 Vs 車路士

Now621、611

周日4:00am 英超 曼城 Vs 紐卡素

Now621

周日4:00am 英超 錫菲聯 Vs 愛華頓

Now622