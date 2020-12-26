英超倫敦打吡 達Sir鬥林伯邊個收禮物？
2020年12月26日 16:00
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周日1:30am 英超 阿仙奴 Vs 車路士
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周六其中一場賽事焦點，必屬英超倫敦打吡 兵工廠阿仙奴主場對車路士，阿仙奴黑氣未除，進攻問題未有改善，最慘是隊長奧巴美揚受傷上陣成疑，缺少這位射手壓陣，攻力弱上加弱。
而且阿仙奴愈踢愈沉，連同周中英聯盃慘敗予曼城1:4，近8場本土賽事不勝，單計聯賽近5場只得1和4負，難怪淪為護級分子。
早前2連敗嘅車仔，上場棄用夏維斯即大勝韋斯咸3:0，現時排第5位，為爭標不容再失，必定趁機乘虛而入，客勝有計。
名家：法達斯維
焦點賽事直播表
周六8:30pm 英超 李斯特城 Vs 曼聯
Now621、611
周六8:30pm 蘇超 格拉斯哥流浪 Vs 喜伯年
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 水晶宮
Now621
周六11:00pm 英超 富咸 Vs 修咸頓
Now622
周六11:00pm 蘇超 咸美頓 Vs 些路迪
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周日1:30am 英超 阿仙奴 Vs 車路士
Now621、611
周日4:00am 英超 曼城 Vs 紐卡素
Now621
周日4:00am 英超 錫菲聯 Vs 愛華頓
Now622