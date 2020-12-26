亞協盃　正！理文外圍賽鬥蒙古聯賽冠軍

亞洲足協（AFC）早前公布2021年度亞洲賽牌照申請結果，由於北韓未獲批任何賽事牌照，東亞排名第11的香港按例遞補參賽「亞冠盃」。上季港超聯冠軍傑志將具資格參賽，而「足總盃」冠軍東方龍獅亦獲得「亞協盃」分組賽資格。原本聯賽排第3的富力R＆F可參加來屆「亞協盃」外圍賽，但因為已散班，理文取代其位置將首度出戰亞洲賽。

根據AFC 2021年度比賽日程表，「亞協盃」東亞區外圍賽將於明年4月6或7日舉行，採用單回合決勝負。理文的對手為上屆蒙古超級聯賽冠軍得主，二二零體育FC（Athletic 220 FC），晉級隊伍將再要在附加賽圈，面對澳門代表鄒北記，或中華台北球隊北市大同的勝方，比賽同為「一場過」，日期預定為4月20或21日。

最終出線隊伍將與東方龍獅、澳門賓菲加、台灣鋼鐵同處「亞協盃」J組，假如理文成功殺入分組賽，同組將出現2支香港球隊。惟外圍賽至到分組賽的比賽場地，會選址中立場或維持主客制，AFC則仍然未有定案，或須視乎各地的疫情發展及入境管制，於稍後時間定奪。