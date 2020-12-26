「如果有時光隧道」 劉學銘會點樣選擇？

2020終於踏入尾聲，疫情影響全球，各行各業都大受打擊，如果有一條時光隧道，你會否選擇走到盡頭、回到過去？這天我們來到位於元朗的打卡熱點「時光隧道」，與新季外借天水圍飛馬的劉學銘，一起回顧這難忘的一年。 圖/文：Iris

完成2018-19球季後，劉學銘由冠忠南區轉投東方龍獅，正式走進大球會的世界，希望藉此擴闊眼界，但這個決定，卻為他一直平穩的足球之旅帶來暗湧。「過往生涯都算穩步上揚，由夢想駿其擔任正選，到Ricky（鄭兆聰）睇中咗我，帶我去南區，3年都有得踢，表現都唔錯，畀東方睇中轉會，但加盟計劃到後期有轉變，都冇辦法。」

計劃趕不上變化，亦令「學銘」由場區球員，變為冷板凳上一員，即使在上季外借理文，亦未獲太多上場機會。一向樂天的他，似乎遇上最大考驗。「沮喪當然有，自己鬥志都有少少磨蝕咗，但呢個低潮反而令我重新思考，自己有咩不足。作為球員，高低潮一定有，好彩嘅係我有家人、女友同朋友支持。」過往足球路太順利，令他忽略了自己的弱點，藉此次機會痛定思痛，給他的寶貴經驗，不止一點點，而是終生受用的寶藏。

「唔好講話後悔，我會覺得係時也命也，但嗰段時間都有下過苦功。經過上季外借經驗，希望今季喺飛馬可以做得更好。」等了一年時間，新季來到飛馬，劉學銘獲得期待已久的90分鐘上陣時間，雖然仍未重拾最佳狀態，但「學銘」仍對自己有一定信心：「停得太耐，希望可以透過比賽去搵番做球員嘅感覺。」

沉澱了一年，劉學銘不後悔轉投東方，亦未有再為過去耿耿於懷，走到時光隧道的入口，他選擇了與這段經歷同行，不回首過去，只朝未來目標前進，為天水圍飛馬付出他的所有，與球隊共享每一個時刻。

【劉學銘檔案】

出生日期：1995年10月19日

身高：1米90

位置：中堅

現效力球會：天水圍飛馬

曾效力球會：夢想駿其、冠忠南區、東方龍獅、理文

雙銘重聚 盼踢出身價

同樣在球會度過失意的一季，「雙銘」劉學銘和胡晉銘今季在飛馬重聚，二人一向十分老友，首次在球會合作，「學銘」十分雀躍：「同『晉銘』一隊好開心，一直以嚟未試過球會同隊，之前喺香港隊同城大一齊，我哋喺比賽同訓練上都唔需要講太多，就會知道大家想點，好夾好多！」

一個中堅、一個防中，二人在飛馬都找到自己的最佳位置，遭遇相近的他們，亦同樣期待一起為球會拼出好成績：「大家情況都係咁上下，都好想喺一間球會上面證明自己嘅價值。」場內場外培養出的默契已無庸置疑，希望「雙銘」能運用在球場上、踢出身價。