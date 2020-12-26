華迪再做Big 6殺手　斷紅魔聯賽客場10連勝

周六晚（26日）英超頭場大戰，「客場王」曼聯雖有拉舒福特取得個人第50個英超入波，但主場李斯特城嘅「Big 6殺手」占美華迪又建奇功逼和2:2，令紅魔跨季聯賽作客10連勝斷纜，未能喺Boxing Day拆禮物。

曼聯有弗爆防中麥湯米尼傷愈復出，一開波即有般奴費南迪斯靚交過頭波，可惜拉舒福特無人看管之下竟然頂高，認真大嘥，不過佢好快補鑊，23分鐘丹尼爾占士橫傳，「般費」快腳質去左邊，「福仔」再次冇人嘜之下輕鬆燙入遠柱，係呢支客場「反勝王」今季聯賽首次作客先開紀錄，呢球唔單止係「福仔」今季聯賽第6個入波，亦係佢第50個英超士哥。可惜只係開心咗8分鐘，「般費」老定得滯，喺後場想通人「坑渠」卻畀人偷咗個波，隨後交畀哈維班尼斯遠射破網，追成1:1。

易邊後「狐狸」撳住嚟砌，但冇乜甜頭，反而中段畀「福仔」單刀快射，好彩畀門神卡斯柏舒米高封到，其後曼聯主帥蘇斯克查果斷換入卡雲尼，呢位老將即妙傳「般費」射入再度領先。不過李城未有放棄，同樣後備入替嘅艾約斯佩雷斯傳入禁區，占美華迪快射得手追成2:2，亦係呢位老將今季第12個聯賽入波，最終和氣收場，亦令紅魔跨季聯賽客場10連勝斷纜，華Dee面對Big 6上陣72次，已累積40個入波，不愧為「Big 6殺手」。