沙加轟入世紀罰球　阿仙奴擊敗車路士

周日(27日)凌晨英超「倫敦打吡」，近況低迷嘅阿仙奴鹹魚翻生，主場以3比1擊敗車路士，終於結束連續7場聯賽不勝頹勢，領隊阿迪達暫時避過被炒厄運。

賽前被睇淡一線嘅阿仙奴絕地反擊，踢出氣勢，開波34分鐘左閘基蘭泰亞尼殺入禁區，被車仔守將列斯占士踢跌，球證吹罰12碼，拿卡錫迪主射入網，為兵工廠先開紀錄。

臨完上半場，格列沙加主射罰球入網，成為自2004年亨利之後，首位喺英超以罰球射入車路士大門嘅阿仙奴球員。呢位瑞士國腳早前對般尼，因為向對手動粗，被球證趕出場，連累阿仙奴輸波，估唔到今場變身英雄，總算將功補過。

兵工廠得勢不饒人，踢到56分鐘，19歲新星布卡約沙卡喺右路以精彩笠射，再次收死車仔門將艾度亞文迪。

車路士喺85分鐘靠譚美阿巴謙入波破蛋，補時仲有佐真奴費路射失12碼，注定冇運行，最終輸1比3，近3場英超作客全敗，爭前4位之路遭受打擊。阿仙奴近10次「拆禮物日」英超主場比賽都贏波，今次真係靠「吉日」翻身。