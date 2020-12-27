巴西豈只有足球　乒王咁勁同扭計骰有關

「足球王國」巴西孕育了比利、朗拿度等足球傳奇，想不到同一片土壤近年再種出乒乓球奇才。世界排名第6、巴西史上排名最高的卡德拉諾，年僅24歲已肩負起東京奧運爭牌重任，夢想乒乓球在當地能像足球一樣受歡迎。其實要自如地控制一顆細小白球絕不容易，正如卡德拉諾所說：「打乒乓球就像一邊跑100米，一邊下棋。」面對場上種種壓力，到底如何做出最佳決定？這位巴西1哥有自己一套秘密訓練。 文：余樂詩

卡德拉諾於1996年6月22日出生於里約熱內盧，從小熱愛運動的他喜愛籃球、網球、排球等。直到8歲開始他接觸乒乓球，隨即與這顆小白球一拍即合，就像尋到寶藏一樣，發掘出無限潛能。結果他只花5年時間就已成為全國第1，年僅14歲就加入國家隊訓練。2013年，他成為首位同年在ITTF青少年巡迴賽及成人組別的世界巡迴賽奪冠球手，之後一年更在南京青年奧運會贏得男單銅牌。要在其生涯劃出最大亮點，必數2018年。卡德拉諾在卡塔爾公開賽接連擊退波爾、張本智和、林高遠闖入決賽，雖然最後不敵樊振東失落冠軍，但他在之後的巡迴賽總決賽8強成功復仇，並獲得銅牌。

「唔撞得，不如返去打乒乓波啦！」踢球的人，一定聽過這句話。生於足球王國，卡德拉諾卻選擇了乒乓球，到底是卡德拉諾「唔撞得」，還是乒乓球擁有令他「非愛不可」的地方呢？「乒乓球是一種很多變化的運動，反應要很快，也講求體能，心理質素更加要好，就像一邊跑100米一邊下棋一樣。」卡德拉諾認為，乒乓球的迷人之處在於對腦筋的挑戰：「乒乓球不是在枱前狂練無數小時就能打得好，每場比賽都是一場心理戰。」為了令頭腦時刻保持高度專注，巴西1哥閒時愛玩「扭計骰」，平均11秒就能還原一顆方塊。雖不是世界級選手，但卡德拉諾亦會參加「扭計骰」比賽，當作是另一種磨練。「我還有很大的進步空間呢！」他笑說。看他輕鬆還原13x13的巨型「扭計骰」片段，也不得不佩服其「腦力」。

新冠肺炎疫情令國際乒壇停擺多月，上月終於在中國重啟，緊接國際乒聯世界盃上演的是於河南鄭州開打的國際乒聯總決賽。早前《Olympic Channel》介紹，今屆賽事有不少2014年南京青年奧運會得獎球員參賽，包括卡德拉諾以及當年的金牌得主、現時世界排名第1的樊振東，剛好二人又在巡迴賽總決賽8強碰頭，結果卡德拉諾以1比4告負。談到未來目標，卡德拉諾說能否登上世界第1不是最重要：「足球是巴西最受歡迎的運動，里約奧運之後有更多人留意乒乓球，我希望為巴西爭取一面奧運獎牌，讓更多巴西年輕人愛上乒乓球！」

2016年里約奧運，主場球迷不斷呼叫卡德拉諾的名字，熱烈氣氛猶如置身廣大的足球場館。這一幕，他永世難忘，成為他的一大動力；「我會用更好的成績報答他們！」

【森巴乒乓以雨果之名】

巴西足球的代名詞是比利（Pele），乒乓球卻是雨果（Hugo）。今天球迷熟悉的卡德拉諾（Hugo Calderano），已經是森巴乒壇第2個代表性的Hugo！

上世紀八十年代巴西乒壇有一個骨幹人物，就叫小山雨果（Hugo Hoyama），這位生於1969年的日裔巴西人，曾經5次出戰奧運，最後一次亮相奧林匹克大舞台，就是2008年北京奧運會，堪稱乒壇長青樹。誠然，他在奧運從未躋身三甲，代表作只是1996年在亞特蘭大奧運擊敗瑞典名將皮爾遜，獲得男單第9名。然而，小山雨果於5屆泛美運動會共獲9枚金牌、1枚銀牌及4枚銅牌，是巴西泛美運史上獲得金牌最多的運動員之一，更曾在國際大賽戰勝過孔令輝、柳承敏等天王級人馬，絕對稱得上是巴西乒乓的Icon。