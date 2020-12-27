近8年最年輕正選陣容 阿迪達靠小將救亡

阿仙奴喺周日(27日)凌晨英超「爆冷」以3比1擊敗車路士，關鍵在於領隊阿迪達置之死地而後生，出「奇招」以小將擔大旗，派出球隊近8年最年輕正選陣容，效果令人驚喜，或者會成為兵工廠翻身嘅轉捩點。

阿仙奴今場有多位小將擔正，包括2位19歲新星加比爾馬天尼利、布卡約沙卡、20歲中場伊美路維，令正選陣容平均年齡只有25歲零42日，成為兵工廠自2012年對修咸頓之後，最年輕正選陣容。當年阿仙奴正選平均年齡為24歲零266日，該場大勝修咸頓6比1，阿迪達今場排出「小槍手」陣容，都一樣取得重大勝仗，果然係拳怕少壯。

事實上，阿仙奴今場3位「千禧BB」表現搶鏡，中場伊美路維有2次關鍵傳球，仲有6次搶截，攻守兼備。

右翼布卡約沙卡更加射入1球精彩笠射，以19歲零112日成為阿仙奴史上攻入車仔大門，第2年輕嘅球員，仲有7次傳中，並且係全場跑動距離最多嘅球員。

左翼加比爾馬天尼利有4次射門2次中目標，表現活躍，呢位巴西小將上場英聯盃對曼城，貢獻1次助攻，雖然該場傷出，但今場都可以踢正選，後生仔復原能力強。經此一役之後，相信阿迪達嚟緊應該會重用呢3位新星。