利物浦鬥西布朗見好就收

聖誕冠軍利物浦今晚主場迎戰西布朗，剛上任執教西布朗嘅艾拿戴斯一向有護級專家之稱，就算上場首度領軍落敗，相信亦無損其護級決心，況且西布朗近6場聯賽作客失球數字全部一球起、兩球止，總入球全開3球或以下，包括打和曼城同僅負曼聯，「紅軍」今仗未必予取予攜，中位數3.5球入球細好路。（Now 621周一凌晨零時30分直播）

今季重返英超嘅西布朗頭13場聯賽1勝4和8負，一直處於榜下游掙扎，引發管理層辭退克羅地亞教頭比歷，由護級專家艾拿戴斯接手。「大Sam」之前接手執教保頓、布力般流浪、新特蘭同水晶宮都成功幫球隊護級，從未試過帶隊降班，護級專家確係有計，未計周六比賽，現時排尾2嘅西布朗同尾4嘅白禮頓只差5分，大把時間畀「大Sam」去追。

西布朗今季7場聯賽作客2和5負，但除咗首戰作客愛華頓大敗2比5，之後6場刻意主守，失球數字大減，呢6場從未試過單場失3球或以上，除以0比1僅負曼聯，比歷被炒前一仗更以1比1賽和曼城，表現其實有明顯進步。上場主場鬥阿士東維拉，係艾拿戴斯上任首仗比賽，可惜隊長積基李華摩亞上半場領紅牌被逐，大部分時間踢少個，輸0比3不足為據。

現於榜首有4分領先優勢嘅利物浦，上場聯賽雖然大炒水晶宮7比0，但呢場只係「紅軍」今季7場聯賽作客第2場勝仗，客場發揮仍欠穩定。嚟緊快車賽程，利物浦未來兩場聯賽仲要作客紐卡素同修咸頓，相比起呢兩場作客波，今場鬥西布朗只係簡單任務，領隊高普近排都堅持輪換，快車檔期當然為免消耗太多體力增添傷兵，今仗主場出擊隨時見好就收，捧3.5球入球細有根有據。