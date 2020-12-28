奧夢教練點只識跑識跳！走到線上宣傳正能量

本港疫情一浪接一浪，要打贏這場持久戰，強健的體魄和正面的心態都是缺一不可。有見及此，「奧夢成真」計劃近月安排旗下教練拍攝一系列短片，鼓勵學生在家多做運動之餘，亦希望向社區發放正能量。香港首位「包山后」黃嘉欣及前香港風帆代表李俊霆都是計劃中的運動員教練，二人表示希望透過計劃進一步推廣運動及當中的堅毅精神，鼓勵年青人迎難而上。

由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）轄下的香港運動員就業及教育計劃(HKACEP)於2012年以「運動改變生命，奧夢可變成真」為宗旨推出奧夢成真計劃，並於2018年起獲得香港賽馬會慈善信託基金、利希慎基金及周大福慈善基金的捐助，分別於中學開展賽馬會「奧翔」計劃及於小學開展「奧」妙運動園計劃，安排不同運動項目的退役及準備退役運動員擔任教練，將奧林匹克精神及運動專項知識和技術傳授給學生，協助學生了解自己的興趣及才能，同時發掘有潛質的學生運動員加以培訓，提升本港學生的整體體育水平。

來年東京奧運將首度增設運動攀登項目，香港代表黃嘉欣（Angel）表示，這對於他們是相當鼓舞的消息，證明這個運動不再是「冷門」，「等了20多年，終於等到這天。我亦希望可以見證更多新一代香港選手踏上這個大舞台。」運動攀登成為奧運項目後令Angel重燃鬥志，不單延遲退役計劃，身為奧夢成真計劃體適能教練之一的她更積極投身推廣工作，「攀石讓人學會迎難而上的精神，這一年各方面都特別艱難，我認為這正是時下年青人所需的心態。這個計劃不單給予我一個進修的機會，更讓我和不同學校的學生交流，藉此宣傳運動攀登。」擁有二級攀登教練及基礎體適能教練牌的她表示，大部分學生都享受做運動，更有不少同學仔對攀石有興趣，令她很有滿足感。

與黃嘉欣一樣，退役後向教練方向發展的李俊霆透過「奧夢成真」計劃累積更多工作經驗。曾贏得RS:One世界錦標賽金牌的李俊霆目前是計劃旗下的體適能及滑浪風帆校隊教練，經常到不同學校帶領學生做體能測試的他認為測試是「給學生了解自己的黃金機會」，「學生們會做10個體能測試，每人都會得出一個屬於自己的能力值，數據包括敏捷度、平衡力等，讓學生知道自己適合哪個運動項目，或者知道自己在喜歡的運動領域要提升哪些方面。」疫情關係，學校已暫停面授課，校訪活動亦無奈取消，最近「阿霆」和一班教練都作出新嘗試，學習拍攝短片，內容包括介紹專項運動及示範體能動作等，他期望學生在疫情下都可以將運動融入生活，保持身心健康。

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