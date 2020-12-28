57秒入波都冇用　熱刺連續4場失分

除咗利物浦主場失分之外，另一支英超勁旅熱刺作客亦和波，更加戲劇性係熱刺開賽57秒就入波領先，但踢到完場前4分鐘，被狼隊逼和1比1。熱刺近4場英超只有2和2負，爭標希望大受打擊。

熱刺之前3次英超作客狼隊都贏波，今場亦係威係勢，開賽57秒就由中場尼當比利遠射入網，成為自2016年3月以來，英超最快禁區外遠射入球。

當全世界以為熱刺會展開1場大屠殺嘅時候，但佢哋之後攻勢乏善可陳，最有威脅係尼當比利盤球跑咗大半個球場，傳畀利古朗起腳，但被門將魯爾柏迪斯奧接實。狼隊亦有普丹斯抽射，被熱刺門將洛里斯沒收。

踢到86分鐘賽事出現高潮，狼隊中場柏度尼圖開出角球，中堅路曼沙斯頂入扳平1比1。熱刺今季最後10分鐘失波，已經導致累積失咗9分，屬於各隊之中最多，後勁真係麻麻。

值得一提，領隊摩連奴84分鐘換走孫興民，2分鐘之後就失守，老孫今季英超7次被換走，熱刺有4次失分，寸王仲未汲取教訓。