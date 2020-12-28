【澳職開鑼】雙聯打頭陣大飽眼福

新一季澳職今日下午開鑼，除近4季3度稱霸總冠軍嘅FC悉尼等原有11隊之外，今季仲有FC麥克阿瑟加入戰團。近年澳職新軍屢屢有驚喜表現，相信競爭更為激烈，上季一鳴驚人嘅西部聯今日就打頭陣，主場硬撼阿德萊德聯，以前意大利國腳迪亞文迪及貝利沙為首嘅鋒線，火力全開；阿德萊德聯引入澳洲國腳前鋒杜米祖歷，隨時鬥攻，2.5球大盤為新季做賀禮！（周一下午4時05分開賽）

西部聯上季初戰澳職，常規賽取得第5名，更於季後賽殺入4強，以首度參賽嚟講絕對係超額完成。佢哋上季常規賽攻入46球，僅次於榜首雙雄FC悉尼及墨爾本城，進攻重心前意大利國腳迪亞文迪今季留隊，加上老牌射手貝利沙，以及季前由墨爾本城來投嘅拉治蘭威爾斯，攻力有增無減。西部聯今季最矚目收購，必屬曾效力巴塞隆拿及愛斯賓奴嘅西班牙中場域陀辛捷士，整體戰力比上季更強，可望將主攻踢法充分發揮。

阿德萊德聯處於重建階段，放走門將保羅艾素、中場杜羅奧斯等主將，不過亦獲澳洲國腳前鋒杜米祖歷由保加利亞聯賽回流，將成為數胡人物。

上季兩度交鋒均演入球騷

上季西部聯兩鬥阿德萊德聯，均上演入球騷，首循環阿德萊德聯喺中立場贏4比3，次循環西部聯作客大勝5比1成功復仇，預料今場揭幕戰雙方都會繼續癲鳳鬥狂龍，2.5球入球大捧得過。