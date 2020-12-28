睇天王比賽又少一場 費達拿退出澳網

睇費達拿比賽的機會又少一次，剛剛再榮膺70年來最佳男運動員的瑞士天王，決定放棄爭逐明年推遲到2月舉行的澳洲網球公開賽，繼續養傷。

自從今年澳網之後，費達拿因為傷患再加上疫情關係，早已宣布放棄今季的賽事，而這位剛再次被選為最受歡迎的瑞士球星，早前已透露膝傷手術後至今未完全康復，其經理人周一表示費達拿經過長遠考慮，決定退出2021年的澳網，忍痛放棄這個年度首個大滿貫。

由於疫情關係，傳統上1月上演的澳網已公布將比賽推遲到2月8日才展開，39歲的費天王原本已報名，但最終都要退出，目前費達拿個人未正式公布消息，這將會是他連續21年參加澳網的紀錄斷纜，從他2000年首次亮相決賽周到2020年4強止步，費達拿都未試過缺席澳網，當中6次奪得冠軍。

有球迷已在網上留言，對於他退賽的消息感到無奈又心碎，並祝願費天王早日康復，並期待他再踏上戰場：「無論發生什麼事，我們都會等你，你是值得我們等待的。」

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