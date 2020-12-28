林伯喪插球員偷懶　車仔鬥維拉鍊到盡

今晚英超繼續有賽事，車路士主場迎戰阿士東維拉。車仔啱啱喺「倫敦打吡」輸畀阿仙奴，賽後球員畀主帥林柏特瘋狂「照肺」，今仗梗係想贏番場，但維拉今季作客戰績堅勁，車仔主攻啱晒佢哋打反擊，雙方近年碰頭例演大騷，2.5球嘅大盤咪錯過。（Now 621及611周二凌晨1時30分直播）

車仔近況飄忽，近4場聯賽3度輸波，尤其上輪作客頹爆嘅阿仙奴，竟然爆冷輸1比3，成班波夢遊咁款，賽後林柏特怒插球員，話佢哋完全係衰懶惰，冇用跑動去支援隊友，更形容上半場表現係「災難」，球員需要負全責。咁樣照肺法班球員梗係要醒醒定定，同時「林伯」亦會作出調動，上仗冇得落場嘅基奧特，預計會代替近期唔識入波嘅迪姆華拿，「銀河唯一」近5次披甲入6粒，效率驚人，拍住近兩場省入3粒嘅譚美阿巴謙，車仔火力仍然值得信賴。

安華艾加斯腳風順

另一邊廂，維拉上仗喺中堅泰朗明斯被逐下，主場仍然大炒水晶宮3比0，近4仗聯賽取得3勝1和不敗佳績，荷蘭翼鋒安華艾加斯喺呢4仗轟入3粒，腳風奇順，當然隊長基亞利殊仍然係進攻核心，今季聯賽已交出6次助攻，弗到漏油。維拉今季客場成績優異，聯賽連盃賽在內8場作客獲7勝1負，共入18粒，更勝一班傳統勁旅，原因係佢哋突擊快狠準，作客面對主攻對手啱晒口味，今晚實照辦煮碗，加上兩軍近3次交手，全開3球或以上，2.5球大盤梗係要捧場。

名家：法達斯維

車路士近3次對阿士東維拉總入球統計

3球或以上

100%

陣容圖

車路士

16艾度亞文迪

24列斯占士 15葛特蘇馬 6堤亞高施華 21芝維爾

7尼高路簡迪 5佐真奴費路 19美臣蒙特

29夏維斯

9譚美阿巴謙 18基奧特

阿士東維拉

26達米安馬天尼斯

2馬迪卡殊 4安斯干沙 30高特利侯斯 18馬特泰基特

6杜格拉斯雷斯 7約翰麥甘尼

15貝特蘭查奧爾 10基亞利殊 21安華艾加斯

11奧尼屈堅斯