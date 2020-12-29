車路士又失分　林柏特成下個被炒大熱！

周二(29日)凌晨英超快車，近期陷入頹勢嘅車路士雖然大變陣，但主場出擊仍被阿士東維拉逼和1比1，喺英超近5場聯賽只得1勝，領隊林柏特受到極大壓力，有博彩公司已經將佢列為英超下個被炒領隊大熱門！

車路士上仗輸畀阿仙奴後，今場正選一口氣更換6人，包括法國前鋒基奧特正選上陣，雖然呢位「空中霸王」喺34分鐘頭槌先開紀錄，但車路士今場演出仍然相當平庸，50分鐘更被維拉翼鋒安華艾加斯窩利抽射追平，維拉之後仲有約翰麥甘尼遠射中楣，車路士最終打和1比1平手執番1分。

季前重金增兵打算爭標嘅車路士，依家連前4都入唔到，英國《每日快報》賽前指如果車仔今場輸波，領隊林柏特好可能會被炒魷，雖然最後拎到1分，但林柏特帥位仍然好危，博彩公司Bet Victor已將林柏特列為「英超下個被炒領隊」大熱門(5倍)，超越阿迪達(阿仙奴)、鶴臣(水晶宮)同韋達(錫菲聯)嘅6倍，消息指車路士已同早前被巴黎聖日耳門炒魷嘅杜曹接觸，隨時搵佢頂林柏特。