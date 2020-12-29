車仔未來2場對手爆疫　隨時半個月冇波踢

車路士近期愈踢愈頹，不過依家有機會出現一個「悠長假期」叉叉電，事關車路士未來2場賽事對手曼城同摩甘比，近日分別爆發新冠肺炎疫情而暫停賽事，如果情況未有及時改善，車路士可能要到1月中先至再有波踢。

根據賽程安排，車路士下周一(4日)凌晨英超主場迎戰曼城，1月10日晚再喺足總盃迎戰摩甘比，不過曼城周一(28日)證實有3名球員確診新冠肺炎，連同日前確診嘅加比爾捷西斯同基爾獲加，隊內有大爆發跡象，所以周二(29日)凌晨對愛華頓嘅聯賽已經取消，可唔可以出戰下仗對車路士極有疑問。

無獨有偶，車路士足總盃對手摩甘比亦宣布，由於隊內出現多宗新冠肺炎個案，周三(30日)凌晨作客保頓以及周六(2日)作客巴拉福特嘅2場英乙聯賽都已取消，訓練場亦會關閉10日，再下一場對車路士就要視乎情況決定。

如果車路士未來2場賽程都唔能夠上演，下一場波就要到1月16日英超對富咸，領隊林柏特表示：「喺我哋嘅角度，首先要確保比賽雙方嘅安全，如果確保唔到就唔會比賽，即使未來2場波都唔踢得，球隊都會一直維持練習。」