告別2020！本地精英亂世堅毅求存

命運因為充滿着未知，讓我們期待每個全新的一天，然而也因着生命裏的各種不確定，使我們忐忑不定地匍匐前行。2020年即將過去，本地體壇走過不平凡的一年。我們會有歡喜若狂的時候，也偶爾會遇上挫折，失敗難免讓人覺得暗淡，但「可以失望，不能絕望」，走過重重難關和枷鎖後，迎來的定會是一道道煦柔的彩虹。運動員在這難過的一年也許會迷失自我，但不要怕，記住自己的目標，不要失去信心和希望，總有一天，我們會做到。現在就讓我們一起回顧今年體壇的難忘事吧！

疫情肆虐連串國際賽成泡影

病毒成為運動員的最大公敵，可恨這個對手也實在太強了，年初爆發的新冠肺炎疫情愈爆愈厲害，演變成全球大流行，嚴重打擊國際性體育賽事，結果一連串由香港主辦的大賽陸續宣布取消或延期，包括渣打馬拉松、香港國際7人欖球賽、保誠香港網球公開賽、維港泳、香港公開羽毛球錦標賽、香港高爾夫球公開賽、世界女排聯賽、國際乒聯世界巡迴賽香港站、香港壁球公開賽等等，限於隔離規條、場地、禁聚令、口罩令等防疫政策，起初賽會希望延期擇日再賽，但在一波又一波疫情反覆籠罩下，賽事始終都無法上演。

被消失的舞台還包括學界賽事，除了小部分年初舉行的學界賽事，其後上演的賽事都陸續取消，至今年底前一直真空，中六年級學生運動員的競賽生涯變相提前結束。

鋼鐵意志歐鎧淳當選傑青

憑着多年來努力不懈，擁有12項香港游泳紀錄的歐鎧淳再添榮譽，獲選為本年度香港「十大傑出青年」。她坦言獲選後第一反應是「矛盾」，因為今年很多人都過得不愉快，故好像開心的事情不應該發生在自己身上，但她亦希望藉着是次獲獎，可以分享正能量給大家。

歐鎧淳將是首個4度征戰奧運的香港泳手，她說這是自己最感自豪的一件事，因為外間縱有反對聲音，但她一直堅持，從未言棄。歐鎧淳坦言自己也有遇挫折的時候，這全憑意志去克服，她更寄語一句話為香港的年輕人打氣：「擇善固執、活在當下、搏盡無悔！」

甲一聯賽押後籃球界無奈

入座率一向高企的本地籃球賽，經歷了前所未有的衝擊，年初疫情爆發，先有東南亞職業籃球聯賽（ABL）首當其衝，香港東方立即應變，1月底破天荒閉門迎戰新加坡騰飛之獅，但賽會其後還是被迫宣布延賽。2月的亞洲盃外圍賽香港兩場主場賽事無法如期上演，幾經艱辛之下，港籃改打作客僅能與澳洲較技，原先港籃本要作客關島，但臨出發前關島政府突然收緊政策，令賽事告吹。

而籃總於3月因應康文署關閉場館防疫，宣布銀牌及聯賽未能開咧，事實上，各組別球隊以及訓練班等的練習場地也欠奉，球壇處於被動狀態，間間斷斷藉室內場重開才能有限度練習。7月份原本安排工商盃先復賽，卻又遇上第3波疫情而被煞停，最終賽事延至明年3月份望能重啟。球迷熱熾期待的南華爭取衞冕甲一，以及滿貫加入蔡再懃及方誠義等猛將後，與「紅藍黃」列強爭霸的場面，暫時仍未可實現。

男花劍隊奪奧運入場券

突破！新冠肺炎陰霾下，男子花劍隊不負眾望，張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及張小倫2月在埃及開羅舉行的世界盃16強擊敗英國後，8強再勇挫宿敵南韓，創造歷史鎖定東奧男花團體賽資格，登上奧運列車，同時獲得3張個人賽入場券，並以銅牌結束今趟世盃之旅。另外，江旻憓亦憑亞大區奧運排名第一身份，昂然登上奧運列車。

至於香港乒團亦取得「滿額」奧運資格，女乒1月在葡萄牙的世界團體資格賽16強挫白羅斯，趕上東京奧運列車。李皓晴有望第3次出戰奧運，蘇慧音、吳穎嵐及朱成竹將首度登上奧舞台。男隊則一度跌落「8爭1」的負方賽，憑黃鎮廷及何鈞傑等臨危不亂，最終亦拿下奧運資格，連同單打及混雙，使乒隊湊夠7張入場券。

體院史無前例「封院」

大大小小的世錦賽、奧運資格賽，因疫情在全球肆虐相繼取消，平日四圍飛的運動員包括「牛下女車神」李慧詩、「乒乓混雙孖寶」黃鎮廷及杜凱琹等，也只好返回香港體育學院繼續訓練。體院繼1月底暫停非精英級別的訓練後，3月下旬更史無前例地決定「封院」，只有全職運動員可以留在體院，期間留守的運動員有出無入，餐廳亦只為運動員及教練提供膳食，即使5月曾經解封，及後亦曾兩度引入特別集訓安排，運動員由躊躇外出比賽，變成苦惱訓練營集訓安排。為港隊贏得東奧劍擊男子團體入場券的張小倫笑指，疫情雖然打亂了訓練時間表，但「餓劍」的日子也使他知道自己是多麼喜歡運動。這大概也是很多運動員的心聲吧！

另邊廂，康文署轄下康體場地早在1月已關閉，以配合政府避免人群聚集的措施，體育館、運動場、泳池等被列入名單，就連足、籃球街場亦不能幸免，許多教練不能教班而靠儲蓄糊口或轉行「搵食」；港協副會長霍啟剛倡議政府加強補助體育界。

李振豪首名確診擊倒病毒

香港空手道運動員李振豪於2月偕隊友在法國集訓，備戰5月於巴黎舉行的奧運外圍賽。比賽因疫情無法如期舉行，李振豪沒有參加比賽，卻在3月18日確診感染新冠肺炎，「豪B」在社交網說「這只是他生命裏的一場小戰役。」征戰過不同運動戰場，他不怕病毒，但病毒亦不甘示弱，和「豪B」的正向心理不斷交戰，他終於在51天後痊愈出院。李振豪隊友曾綺婷和周家謙，以及2名空手道隊教練亦染疫，幸眾人都能先後康復。

何詩蓓ISL狂破紀錄

「小美人魚」何詩蓓在得知奧運延期後，積極地迎接新挑戰，她在夏季體院的隊內賽便用表現說明，她未有鬆懈過，於200米自由泳泅出1分54秒44的成績，比池江璃花子所保持的亞洲紀錄還要快。隨着國際游泳聯賽（ISL）10月中在匈牙利舉行，轉投Energy Standard的Siobhan在首個比賽日即接連打破兩個短池香港紀錄和一個亞洲紀錄，狀態勢如破竹，及後她在同一比賽的100米及200米自由泳，37日內9度刷新亞洲短池紀錄，兼將自己所保持的香港紀錄再推前，100米自造出的50秒94，更是她在生涯中首次突破51秒大關，成績斐然。

3大將掛拍壁球隊變天

香港壁球隊多位核心隊員今年先後宣布「掛拍」，「歐氏姊弟」歐詠芝、歐鎮銘，以及陳浩鈴，3位代表港隊多年的球手離隊開展人生新章節，改朝換代勢在必行。9月，來自英國的Peter Genever擔任港隊新總教練，Genever在過去7年帶領馬來西亞隊屢創佳績，世錦賽女子團體銀牌、亞運男子團體金牌、女子個人金牌及銀牌等都是他們的囊中物，他入主港隊後就已經認清目標：要向前看，要超越前人的成就。另外，賽艇名將李嘉文結束20年運動生涯「掛槳」。

姚潔貞復出破半馬港績

「長跑天后」姚潔貞今年海外首戰即破港績，在波蘭舉行的世界半馬拉松錦標賽中，跑出1小時12分10秒的破香港半馬時間，以第49名完成賽事。姚潔貞因傷患和疫情關係，休戰近1年，但復出比賽後仍發揮甚佳，較自己於2019年在東京世田谷半馬拉松賽所造出的時間快42秒，她賽後仍謂可做得更好：「賽前很想跑入1小時12分之內，但最後還是相距10秒，下次會繼續努力。」另一港將黃尹雋則在同一比賽中，以1小時6分58秒刷新個人最佳時間，和港績的距離愈走愈近。

曹星如東奧外圍賽矚目

「神奇小子」曹星如3月遠赴約旦出戰東奧拳擊亞大區外圍賽，先擊敗比他少10年的塔吉克斯坦拳手沙治索夫後，卻不敵世界冠軍米扎卡利洛夫，以及伊朗小將沙巴克斯，暫時與東京奧運擦身而過。

李慧詩世錦賽強敵攔路

李慧詩於德國柏林舉行的場地單車世界錦標賽中，遇上勁敵挑戰，最終在爭先賽不敵德國的軒治而衞冕失敗，奪得銅牌，至於競輪賽則獲第4。

許建德飆入GT世界賽三甲

香港車手許建德今季大豐收，除了在GT世界挑戰賽歐洲賽短途賽事法國站奪得兩回合冠軍外，更在斯帕24小時耐力賽獲得亞軍，成為自1924年以來首位取得三甲名次的香港車手。

傅家俊開學校培育接班人

桌球「Wonder爸」傅家俊今年夏天開設桌球學校，培育桌壇接班人，而受疫情影響，他放棄出戰多個職業排名賽，世界排名有機會滑出前64名。