莫雷又玩社交網出事　被罰39萬

大家在社交網發言真是要留神，否則可能唔見幾十萬！76人營運總裁莫雷早前在個人社交網曾發出一條關於占士夏登的留言，因涉違規招募，被NBA聯盟罰5萬美元(約39萬港元)。

莫雷在美國時間12月20日發了一條關於占士夏登去年打破火箭隊史助攻紀錄的一周年紀念的post，幾分鐘之後他已經刪除。消息指聯盟行調查，莫雷表示是無意的，是因為來自社交網一個自動出現一周年紀念的程式。

雖然話莫雷已經刪除了這個留言，但有人記得，火箭的布朗有作出評論；而聯盟認為這個舉動，令人有「挖角」的遐想，因此對莫雷作處罰。事實上，在這事件之前，火箭與76人也有交易談判的聯絡。由於近年各隊為爭搶自由球員而爆出諸多爭議，所以聯盟訂了新規則，對於「違規招募」有規範，嚴重者可被處以千美美元的罰款。

其實，今季才加入76人的莫雷已經不是首次在社交網引起問題，他於休斯敦火箭任總經理13年，去年曾因對香港社會運動的言論，令中國強烈不滿，甚至影響中美關係。

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