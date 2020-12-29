食件蛋牛治　捧修咸頓列斯聯

蛋牛治、熱咖啡謝謝，嘩，很多人光顧，波記，你吩付廚房慢慢來，我先坐坐研究波經。星期二繼續有英超快車，有幾場賽事好路數。

西布朗對列斯聯，這場是升班大戰，兩軍是上季英冠二哥及冠軍，升上英超之後，列斯聯已經站穩陣腳，相反西布朗現時只得8分，早前更解僱領隊，他們近4場聯賽主場輸3場，今仗當然要撐列斯聯。

同時間開賽的修咸頓對韋斯咸，我就鍾情修咸頓，球隊近6場主場出擊贏4場，相反韋斯咸最近3場不勝，過關要拖修咸頓主勝

今日推2串1

修咸頓對韋斯咸 主勝

西布朗對列斯聯 客勝

賠率：4.1倍

直播表

周三0:00am 西甲 西維爾 Vs 維拉利爾

Now632

周三2:00am 英超 白禮頓 Vs 阿仙奴

Now621

周三2:00am 英超 修咸頓 Vs 韋斯咸

Now622

周三2:00am 英超 西布朗 Vs 列斯聯

Now623

周三2:00am 英超 般尼 Vs 錫菲聯

Now624

周三2:15am 西甲 巴塞隆拿 Vs 伊巴

Now632、611

周三4:00am 英超 曼聯 Vs 狼隊

Now621

周三4:30am 西甲 卡迪斯 Vs 華拉度列

Now633

周三4:30am 西甲 利雲特 Vs 貝迪斯

Now632