食件蛋牛治 捧修咸頓列斯聯
2020年12月29日 13:00
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周三2:00am 英超 修咸頓 Vs 韋斯咸
澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：https://win.on.cc/football/league/aleague/index.html
蛋牛治、熱咖啡謝謝，嘩，很多人光顧，波記，你吩付廚房慢慢來，我先坐坐研究波經。星期二繼續有英超快車，有幾場賽事好路數。
西布朗對列斯聯，這場是升班大戰，兩軍是上季英冠二哥及冠軍，升上英超之後，列斯聯已經站穩陣腳，相反西布朗現時只得8分，早前更解僱領隊，他們近4場聯賽主場輸3場，今仗當然要撐列斯聯。
同時間開賽的修咸頓對韋斯咸，我就鍾情修咸頓，球隊近6場主場出擊贏4場，相反韋斯咸最近3場不勝，過關要拖修咸頓主勝
今日推2串1
修咸頓對韋斯咸 主勝
西布朗對列斯聯 客勝
賠率：4.1倍
直播表
周三0:00am 西甲 西維爾 Vs 維拉利爾
Now632
周三2:00am 英超 白禮頓 Vs 阿仙奴
Now621
周三2:00am 英超 修咸頓 Vs 韋斯咸
Now622
周三2:00am 英超 西布朗 Vs 列斯聯
Now623
周三2:00am 英超 般尼 Vs 錫菲聯
Now624
周三2:15am 西甲 巴塞隆拿 Vs 伊巴
Now632、611
周三4:00am 英超 曼聯 Vs 狼隊
Now621
周三4:30am 西甲 卡迪斯 Vs 華拉度列
Now633
周三4:30am 西甲 利雲特 Vs 貝迪斯
Now632