大家都攰喇　曼聯狼隊兵疲捱細界

英超快車繼續來，曼聯主場迎戰狼隊，紅魔鬼今季「反傳統」，主場成績反而唔及作客，當中7場聯賽主場僅2勝，不宜高估。至於狼隊狀態亦未如理想，預料會以穩守行先，加上雙方近4次對賽，總入球都係2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。(Now 621周三凌晨4時直播)

曼聯雖然位居英超前列，但主場成績令人不敢恭維，7戰只有2勝2和3負，即使對護級球隊西布朗，都要靠下半場博到12碼，先至小勝1比0。事實上，曼聯近5場英超主場比賽，除咗贏中門大開嘅列斯聯6比2之外，其餘4場合共只入1球，可見紅魔掌今季喺奧脫福球場比賽，往往老鼠拉龜，無從入手。

惡鬥李城後未回氣

加上曼聯剛於上場英超作客同勁旅李斯特城激戰，球員體力消耗甚大，未必可以恢復十足體力，要攻入狼隊大門，就更加困難。

另一邊廂，狼隊今季成績明顯退步，近4場作客更加輸咗3場，呢支昔日「神奇球隊」開季之後遭受唔少打擊，先有進攻主力迪亞高祖達轉投利物浦，其後首席射手魯爾占美尼斯受重傷，球隊攻力受削，冇本錢同曼聯駁火。不過，狼隊踢法夠硬淨，上場對熱刺，即使開賽57秒就失守，但最後都可以逼和1比1，有力同曼聯周旋到底。

睇番兩隊近年交鋒入球非常少，近3次對賽竟然只出現1個入球，包括狼隊上季英超作客曼聯，打和0比0。既然曼聯今季主場失準，狼隊攻力不足，入球細值博。

名家：Mic少

兩隊近4次對賽總入球統計

4次2球或以下 100%

曼聯

1迪基亞

38杜安薛比 5哈利馬古尼 3艾歷拜利 27阿歷士迪尼斯

39麥湯米尼 18般奴費南迪斯 17費特洛迪古斯

11格連活特 9安東尼馬迪爾 10拉舒福特

狼隊

11魯爾柏迪斯奧

22尼爾遜施美度 16高亞迪 27路曼沙斯 5費蘭度馬卡爾

28摩天奴 10普丹斯 8魯賓尼維斯

37艾達馬查奧爾 17法比奧施華 7柏度尼圖