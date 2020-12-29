墨城打少個照「吼」勝鼓

周二（29日）下午續有澳職上演，上季「三亞王」墨爾本城雖然以寡敵眾，但靠干拿麥卡菲一箭定江山，作客以1:0擊敗布里斯班獅吼，旗開得勝。

上季於澳足盃、常規賽及季後賽屈居亞軍嘅墨爾本城，今仗精銳盡出，唔單止兩大王牌占美麥卡倫同格力洛尼繼續拍住上，新加盟嘅右翼納博特亦獲得擔正，可惜面對布里斯班獅吼嘅密集防守，初段冇乜計仔。直至易邊後先有起色，52分鐘墨城憑一次美妙組織，干拿麥卡菲同占美麥卡倫於左路嚟個撞牆配合，前者殺入禁區燙射遠柱得手，終於打破僵局，呢球亦係今季澳職第一個入波。但好景不常，墨城中場阿祖安隆拿於17分鐘內兩度侵犯對手，搞到兩黃一紅被逐，成為今季澳職首位「紅牌阿姑」。

人多打人少下嘅獅吼瘋狂反撲，可惜不斷高空轟炸都無功而還，反而墨城門神湯高華一次出迎失誤幾乎瀨嘢，好彩有隊友及時護空門封出，臨尾獅吼前鋒史葛麥當奴近門射斜，最終墨城力保不失，險勝1粒打響頭炮。