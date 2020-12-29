最緊要Happy？！尼馬請500人開P被插爆

PSG球星尼馬已經返到祖家巴西放假，一向都鍾意玩嘅佢已經為準備踏入新一年準備好慶祝節目，仲計劃喺屋企開P，大約請500人，呢排全球都講緊減少聚會，以免感染新冠肺炎，曾經中過招嘅尼馬都實行「你有你防、我有我玩」。

上周六PSG話尼馬左腳踝扭傷倦勸，佢就索性提早返老家里約熱內盧過聖誕，由於巴黎聖日耳門直至到1月6日先有比賽，尼馬可以盡情享受呢個假期，早前更曬出一張同屋企人喺聖誕樹前嘅合照。

巴西傳媒報道指佢已經準備大型派對迎接2021年，仲邀請500人參加，請埋一支樂隊助興，為免騷擾鄰居，更將自己嘅豪宅做咗一個隔音嘅地下舞廳；消息話尼馬已禁止客人用手機，免得有片或相片流出。

不過，尼馬代表就否認邀請咗500人，負責籌辦單位呢次活動嘅單位，承認喺除夕會搞個派對，但因為防疫理由，所以只限150人，仲強調活動有嚴格嘅防疫措施，符合晒要安全要求。

有消息仲話派對會開5日，直至新一年嚟到，有巴西民眾知道呢個消息相當不滿，要知道巴西家陣嘅疫情係最嚴重嘅國家之一，最近數據有750萬人感染，如果尼馬呢個開P群組有人「中招」，都真係幾大鑊！