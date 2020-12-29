田總頒獎禮　陳仲泓、程小雅膺年度最佳

香港業餘田徑總會周二（29日）舉行「2019年度周年頒獎典禮」，「欄王」陳仲泓及4項香港競步紀錄保持者程小雅分別獲得男、女子公開組最佳運動員。目前身處日本的程小雅透露，將於2月21日參加全日本錦標賽，期望一舉奪得東京奧運20公里競步資格。

目前是香港110米跨欄紀錄保持者的陳仲泓，在去年新加坡田徑公開賽和亞洲田徑大獎賽穿銀掛銅，排名升上香港第1及亞洲16位，力壓隊友梅政揚、「跳遠王子」陳銘泰、長跑好手黃尹雋等，連績兩屆成為男子公開組最佳運動員。程小雅則在去年全日本錦標賽造出1小時32分30秒，再度刷新20公里競步港績，擊敗「欄后」呂麗瑤、長跑天后姚潔貞等，榮膺女子公開組最佳運動員。

現時世界排名41位的程小雅，東奧資格已經十拿九穩，她亦於月初飛到日本，準備參加未來3個月的3項賽事：「我剛在酒店完成14日隔離，田總和體院為我安排了一台跑步機，讓我在酒店維持訓練。我正在適應日本寒冷的天氣，周五便會參加10公里賽，當作熱身，並在2月21日參加20公里賽爭取奧運資格。」

青年組方面，去年4度打破香港青年紀錄的「氣袋」謝俊賢，及去年亞洲少年田徑錦標賽1500米金牌得主韋祺分別獲得男、女子最佳運動員。最佳教練則由陳慧賢、莊志恆、司徒民浩、鄧漢昇及Andrew James Wright奪得。