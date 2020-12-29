協力同心闖過難關　本地波2020大事記

2020年是本地球圈顛沛流離的一年，先有疫情令賽事多次停擺，後有球會宣布退出，新季開鑼後亦困難多多。幸而靠球圈各持份者的同心協力，縱使難關重重，都能克服困境為球迷送上一場場精彩賽事。「我撐本地波」特別為這波折的一年作個「了結」，並展望港足在2021年回復正常，順風順水！

■文：李浚湣、林卓臻、黃雋謙

傑志過山車式勇奪雙冠

上季港超聯爭逐可謂峰迴路轉，富力R＆F上半季氣勢如虹，停擺前以22分獨領群雄。然而復賽在扣減大埔、元朗等退賽球隊之對賽積分後，聯賽頭3位瞬間拉成均勢。傑志在連挫理文和富力的情況下，鬥到煞科戰力壓東方龍獅，奪得10年內第7個聯賽冠軍，連同在「菁英盃」決賽贏冠忠南區，傑志最終「過山車式」榮膺「雙冠王」。

球季3度閉門作賽

復賽球隊10變6

上季港超聯經歷了波折重重的一季，先在季初因社會運動推遲部分比賽，後來再遭遇疫情跌盪，球季因而3度停擺，部分隊伍因資金問題退出，競逐隊伍由10隊減至6隊。

首次閉門作賽發生於2月上旬，因康文署關閉球場，「菁英盃」移師將軍澳足球訓練中心上演；「足總盃」緊接3月中在將軍澳運動場閉門進行。其後疫情愈趨嚴峻，足總與各支球隊磋商後決定暫停賽季，4支隊伍先後退出聯賽行列。幾經等待，港超聯本計劃8月中重啟，然而又因為第3波疫情而再次煞停，直至足總向政府爭取在「隔離泡泡」原則下復賽，港超聯才得以閉門作賽方式重啟。

推「隔離泡泡」

最長球季落幕

隨着8月中疫情緩和，足總在參考過醫學顧問意見，並獲得政府部門許可後，採用「隔離泡泡」形式完成上季餘下賽事。足總制定一系列防疫準則，包括強制參與復賽的6支球隊職、球員，除訓練和比賽外須居家隔離，並定期做病毒檢測，比賽以閉門方式舉行，進場工作人員數量亦有上限。

復賽最終落實在9月19日重啟，相隔5個月後再次進行正式比賽。雖然在整個過程中，有球隊曾因場地和違反防疫指引等事宜而引起爭議，但仍無礙17場包括聯賽和盃賽在內的賽事，在無驚無險的情況下完成，並為歷時近13個月的2019至20年度球季畫上圓滿句號。

堅Sir領東方龍獅破錦標荒

今年由「冠軍教頭」李志堅（圖）領軍的東方龍獅，上季復賽期間要面對魔鬼賽程，5日內「背靠背」先後出戰2場盃賽決賽。首戰硬撼富力R&F，東方以2比0高舉「足總盃」冠軍，3年錦標荒後首嘗捧盃滋味。幾日後再下一城，以相同比數力挫理文，擸埋「高級組銀牌」冠軍。2場決賽都有斬獲的艾華頓，更接連贏得MVP，可謂協助東方龍獅榮登「盃賽雙冠王」的一大功臣。

政府審計報告

揭足總管治不力

4月審計署發表《第74號報告書》，揭露足總多年管治不力的醜聞，包括有董事任期內多次缺席會議、部分委員會多年無開會等。時任CEO溫達倫（圖）、總幹事袁文川等，前後數次上立法會解畫，惟被批評準備不足、答非所問，甚至被直斥「浪費時間」。及後足總承諾日後加強監察，爭議遂告一段落，「新5年計劃」亦在7月獲通過，足總將在未來5年繼續獲撥款。

引入「超級外援」新季設爭標護級組

上季港超聯落幕僅2周，由8支球隊競逐的新賽季於10月24日緊接展開。新季除首度以「菁英盃」打頭陣外，各項賽事賽制亦有不少變動。聯賽繼2000至01年球季後，再次採用兩階段制，首階段先進行雙循環對賽，憑積分分成「爭標組」及「護級組」，每組在承接積分下，再進行單循環對賽定出冠軍及降班隊伍。

同時，今季港超首設「超級外援」出場名額，如球員曾為國際首50名的國家上陣，或曾征戰其頂級聯賽，則具「超援」資格。部分球隊為此引入新球員，數到最具級數必然是傑志的巴爾拿（圖左），此子曾征戰逾百場西甲。天水圍飛馬亦引入3名「巴甲兵」達施華、山度士及班拿度。而愉園、冠忠南區和理文，則分別簽入前尼日利亞「小國腳」艾迪比帝、曾出戰葡超的柏度，以及前西甲後衞荷西安祖。

元朗大埔財困自降

富力R＆F忽然散班

上季投資逾5500萬的富力R＆F，失落「足總盃」和聯賽冠軍，連續4季「四大皆空」，加上在復賽前後受到種種爭議困擾，令富力萌生退出港超的念頭。終在賽季結束後3天，這支南下作戰4季的球隊正式散班，令一眾香港球員頓時失業，部分至今仍未與富力在賠償問題上達成共識。

另外，兩支曾在港超贏過獎項的地區球隊佳聯元朗及和富大埔，早於停擺期因資金問題退賽，及後更順勢「自降」，令多達10多名球員未能續戰港超，逼於無奈地轉行或暫時在甲組落班。

兩大「港足Icon」告別超聯踢甲組

上季效力香港飛馬的前港隊隊長陳偉豪，以及傳奇射手陳肇麒，於香港頂級聯賽征戰多年，亦是港隊出場次數名列前茅的球員，堪稱近年本地球壇兩名Icon。二人今年先後結束職業足球生涯，雖然事業上各有發展，但工餘時間未有遠離足球，新賽季齊齊轉戰甲組，在東區再續隊友緣，令球迷有機會於次級聯賽，再睹兩位球星的風采。

首辦網上頒獎禮

艾華頓成4料大贏家

「香港足球明星選舉」頒獎禮42年來首次停辦，並改以線上形式公布各獎項得主，在「香港足球先生」一位輪空一屆下，東方龍獅的艾華頓仍然成為獎項大贏家。這名巴西射手除包攬「足總盃」及「高級組銀牌」決賽MVP外，更贏得「球員之星」和「最受歡迎球星」；愉園亦有3名球員獲獎，黎培基及鍾偉豪分別奪「最佳金球」、「最佳撲救」；而伍家揚亦得到由評述員選出的「最佳金球」，「最佳撲救」則由葉鴻輝當選。

賀歲盃半日「有變冇」

今年1月23日上午，足總假佛光街總部舉行「賀歲盃」新聞發布會，並由貝鈞奇主席擔任主禮嘉賓，介紹賽事詳情；而出席的港隊和港聯教練及球員，亦異口同聲向在場傳媒表示對賽事充滿期待。豈料同日下午，署理行政長官張建宗在港府記者會上，宣布會取消「賀歲盃」。當時不論「貝主席」、足總或出賽職、球員均表示不知情，直至晚上10時許，足總始發出新聞稿，表示經與政府相關部門溝通後，決定將賽事取消。

佐迪退役「踢而優則教」

理文於2019至20年度「中銀人壽香港超級聯賽」煞科日，以4比0大炒冠忠南區。替理文先開紀錄的西班牙前鋒佐迪，賽後榮膺「仁和堂ManOfTheMatch」，並隨即宣布掛靴，加入球隊的教練團。

首辦電競賽大受歡迎

今年4月港超聯停擺期間，足總首次與ER eSports，以及10支港超球隊合作，舉辦「港超聯在家作賽」，並透過facebook專頁提供直播，以解一眾球員和球迷餓波之苦。最終經過兩日的激戰後，由劉智樂替標準流浪摘下錦標。

on.cc連續6年播港超

on.cc東網自2015至16年度球季開始，已連續6季成為「中銀人壽香港超級聯賽」的獨家網上直播媒體。擔任了3季《港超聯精華節目》主持人的Kannas於11月功成身退，並由Lizzie陳海雯（圖）接棒，繼續和大家一起撐港超聯。