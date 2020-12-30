疑抗議莫雷撐港言論　騰訊停播76人賽事

前火箭莫雷去年發表支持香港示威者的言論在中國引發軒然大波，雖然他已離開火箭，今季轉投76人擔任營運總裁，可是事件仍未平息。據《法新社》報道，中國串流媒體巨擘騰訊已停止直播NBA 76人的賽事，明顯是對莫雷表達不滿。

莫雷去年10月在Twitter發表，「Fight for freedom, Stand with Hongkong」的言論支持香港爭取民主，事件遭內地網民強烈抗議。雖然他很快就刪除相關貼文，但未能平息風波，在中國擁有獨家電視轉播權的中央電視台（CCTV）更宣布停播NBA賽事。雖然CCTV在今年10月季後賽期間一度復播冠軍賽第5戰，但從本月22日開季以來都未有轉播任何賽事。至於在網上直播NBA賽事的騰訊，上季已拒絕播出火箭賽事，今季連76人賽事都停播，這兩隊的賽事只提供文字直播。

NBA周三共有10場賽事，其中魔術作客以118比197擊敗雷霆，開季至今4戰全勝成為聯盟第一，更加創出隊史最佳開季成績。另外，公鹿在144比97大勝熱火一戰中，全隊轟入29記三分球，成功打破火箭在去年寫下的NBA單場紀錄（27球三分），全隊12人命中三分球同樣創下紀錄。今場公鹿一報上季季後賽被熱火淘汰之仇，主帥Mike Budenholzer直言，「球隊今場手感極佳，有如『籃球之神』與我們同在。」

周三賽果：

騎士 86比95 紐約人

76人 100比93 速龍

活塞 106比116 勇士

溜馬 111比116 塞爾特人

巫師 107比115 公牛

熱火 97比144 公鹿

雷霆 107比118 魔術

太陽 111比86 塘鵝

帝王 125比115 金塊

快艇 124比101 木狼