倫敦打吡！熱刺速斬富咸

接連喺聯賽失分嘅熱刺，周四(30日)凌晨「倫敦打吡」主場撲擊富咸。曾經上過幾周榜首嘅熱刺，依家已經跌出前4，死要臉嘅領隊摩連奴，當然會柯打球隊全力搶攻，佢哋實力及狀態均比富咸優勝，主場出擊3分志在必得。富咸實力所限，只能輸少當贏，加上熱刺近6次聯賽主場出擊，5次半場領先，捧半場主勝。（Now 621周四凌晨2時直播）

富咸領隊柏加同「寸王」有少少淵源，球員年代柏加喺2004年1月加盟車路士，不過當年夏天摩連奴就成為車仔主帥，但柏加唔係佢戰術計劃入面，雖然當年車路士歷史性首奪英超冠軍，惟柏加因為只曾上陣4次，並未獲得英超冠軍獎牌，更於季尾被賣去紐卡素。

二人重遇角色同身份都轉晒，但以「寸王」性格，當然唔會輸畀自己棄將，如果再喺對方身上失分，真係樣衰到爆，預期熱刺主場出擊，肯定喪攻富咸。熱刺上場作客雖然畀狼隊逼和1比1，但其實熱刺喺開賽56秒已經入波，可見球隊嘅閃擊戰術仍可信賴。

富咸「拆禮物日」同修咸頓互交白卷，累積已經5場不勝，球隊欠缺英超競爭本錢，而且今季「倫敦打吡」戰績差劣，先後不敵阿仙奴、水晶宮及韋斯咸，當中兩場半場已經落後，毫無抵抗能力，加上熱刺慣於主場快刀斬亂麻，近6次聯賽主場出擊5次半場領先，半場主勝分頭不俗值捧。

直播表

周三4:10pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC麥克阿瑟

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周四凌晨零時 西甲 CF格蘭納達 Vs 華倫西亞

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周四2:00am 英超 熱刺 Vs 富咸

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周四2:00am 蘇超 喜伯年 Vs 羅斯郡

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周四2:15am 西甲 馬德里體育會 Vs 基達菲

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周四2:15am 西甲 切爾達 Vs 侯爾斯卡

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周四4:00am 英超 紐卡素 Vs 利物浦

Now621、611

周四4:30am 西甲 艾爾切 Vs 皇家馬德里

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