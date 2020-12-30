【2020回顧】國際體壇淚中有驚喜

2020年是令人反思的一年，在體育的世界裏，有悲有喜，也有離愁別緒。國際體壇受到世紀疫症的侵襲，無可避免地變得蕭條淡靜，對體育產業帶來打擊；但可幸的是，仍有比賽排除萬難得以順利舉行，從此，大家體會到，可以在賽場上揮灑熱血、表現自己、獲得勝利，統統也不是必然的。藉着2020年快將結束的日子，讓我們回顧一下國際體壇的大事件，繼往開來，抱着積極的態度迎接未來。

高比墜機身亡遺愛與不朽精神

蒼天弄人，被譽為最偉大NBA球星之一、曾奪5屆NBA總冠軍的高比拜仁，於美國時間2020年1月26日在加州乘私人直升機期間，不幸墜機身亡，享年41歲；同行的還有其13歲愛女Gigi等，在空難中全部罹難，事件懷疑與惡劣天氣有關。高比突然離世，卻留下不朽的傳奇，以及鞭策世人的「黑曼巴」精神。

遺孀名宿催淚悼念

追思會上，2萬人哀傷地回到充滿高比足跡的湖人主場斯台普斯中心，遺孀雲妮莎催淚悼念「期待天國重逢」；米高佐敦老淚縱橫告別「好兄弟」，還有「禪師」積遜教練、「魔術手」莊遜、奧尼爾等一眾名宿，無不為高比的不辭而別而告泣。世界各地籃球迷也用巨型畫作等不同的方式悼念偶像，高比與愛女昔日的溫馨場面，此情只待成追憶，在社交網絡上也被高比的離去洗版。

4月，NBA宣布高比拜仁入選名人堂，官方在介紹詞中，以「史上最具競爭心的球員之一」來讚揚高比，征戰20載，退役當天石破天驚的單場60分迄今依然是令人忘懷的成就。

高拔米曹確診湖人捧總冠軍

爵士球員高拔（下圖右）及米曹3月初證實確診新冠肺炎，成為首兩位ＮＢＡ確診球員，自始聯賽全面停擺之餘，檢測範圍擴大至聯賽職、球員，高拔確診前兩天在記者會上摸勻台上的咪高峰惹起爭議，要道歉才能平息民憤。

ＮＢＡ「泡泡賽區」復賽

經多番磋商及投票，常規賽終在7月底假奧蘭多迪士尼園區，以「泡泡形式」復賽，各個球員不得任意離開園區，各支球隊亦不再有主、客場之分。「紫黃兵團」湖人在閉門舉行的總決賽以總場數4比2成功擊敗熱火，捧走隊史第17座總冠軍（上圖），兼追平塞爾特人的最多冠軍紀錄，FMVP由季後賽場均交出27.6分、10.8個籃板和8.8個助攻的勒邦占士奪得，「大帝」成為首個在3支不同球隊中得到FMVP的球員，並膺《時代》年度最佳運動員，亦領湖人走出「後高比時期」。

奪艾美獎！波神紀錄片風靡全球

涵蓋了公牛王朝史實及眾多球星訪談的《The Last Dance（最後一舞）》，是一部令「波神」米高佐敦（圖）的人氣進一步提升的紀錄片，因疫情關係，紀錄片提前於4月19日起上映，片中輯錄了大量精彩的鏡頭，揭秘米高佐敦的光榮歲月，也描述了背後的動盪與矛盾，當中更有從未曝光的片段，因此風靡全球籃球迷，惹來熱烈討論，其收視更屢破紀錄，成為ESPN史上最高收視紀錄片，其後更贏得了艾美獎的紀錄/非虛構類最佳劇集獎。

奧運延期增19億美元開支

鑑於新冠肺炎疫情全球肆虐，國際奧委會（IOC）與日本政府於今年3月宣布2020東京奧運及殘奧延期一年，推遲到明年7月23日至8月8日上演，殘奧則在8月24日至9月5日舉行，打破了4年一度的傳統，這也是124年來現代奧運首次延期，對全球各地運動員影響深遠。

同時，原本已開展的聖火傳遞亦因疫情而叫停，東京奧運延期對奧組委的成本額外增加負擔，估計延期後遺症增加約19億美元，IOC已承諾會分擔額外開資，會長湯瑪士．巴治曾親身到東京視察派定心丸（右圖），強調東京奧運於2021年不會再推遲，並決心舉辦一個安全的奧運會。隨着疫情反覆，日本當地對東京奧運的命運有不同聲音，最近一次民調更有大部分受訪者希望取消東京奧運，繼續支持舉辦的受訪者只佔27%，不過，日本政府強調疫苗為奧運帶來來希望，並積極為明年7月做好準備。

CAS禁賽8年孫楊上訴或有轉機

國際體育仲裁法庭（CAS）今年2月宣布，中國泳壇巨星孫楊（下圖）因暴力抗檢，違反了世界反興奮劑機構的規定，決定對他禁賽8年，CAS更罕有在官網公布長達78頁的報告交代事件背景、審理過程及判罰原因等詳情，其執教多年的澳洲籍教練丹尼斯Denis Cotterell在裁決結果後約1星期都立即割席，結束與中國泳協的合作。不過，孫楊隨後向瑞士聯邦最高法院提出上訴，事件一直處於低調，甚至曾有消息指聯邦最高法院不受理，但早前有消息指，孫楊的團隊已收到瑞士最高法庭的通知撤銷8年禁賽的裁決。

池江復出振奮瀨戶偷食氣憤

一個令人振奮、一個令人氣憤，日本泳壇迎來兩大極端！去年2月宣布患上白血病的日本天才女飛魚池江璃花子，經過594日的「抗癌路」之後，今年8月再度重返賽場先後出戰兩個賽事，最令人鼓舞是她在日本大學錦標賽女子50米自由泳決賽，游出她口中的「第二人生」，以25.62秒獲得第4名，並且直接出線12月的日本公開賽。一度剃髮的她（右圖）最終決定放棄日本公開賽，按原定計劃專心強化體能，為下屆巴黎奧運鋪路。

反觀另一星級泳將瀨戶大也於9月被傳媒踢爆背妻偷食，與一名女子去酒店幽會，形象盡毁，更被褫奪國家隊隊長資格及停賽處罰。

7奪總冠軍咸美頓追平車神

平治「車王」咸美頓（上圖）今季交出神勇表現，不但在土耳其站提早鎖定F1生涯第7冠，成功追平「車神」舒麥加7次奪得總冠軍的紀錄，更協助平治車隊「7連霸」破紀錄。另外，他在本季獲得11個分站冠軍，憑95次分站冠軍超越舒麥加保持的史上最多紀錄。不過35歲的他在季尾不幸確診新冠肺炎，雖然最終能趕及於煞科戰阿布扎比站復出並以第3名完成，但現時仍受後遺症影響，由於體重暴跌，以致肌肉大量流失。

值得一提是，法籍車手哥斯贊於巴林站炒車意外，奇迹地火海逃生只傷及手部，都是令人難忘的一幕。

保特情場浪子做老竇

退役牙買加「飛人」保特今年既喜又愁，他的女友Kasi在5月誕下女兒，情場浪子榮升成為爸爸，但保特難忘夜場樂，8月舉行34歲生日派對後確診感染新冠肺炎。

田徑壇屢破紀錄

成績方面，烏干達跑手卓迪基兩個月內兩破男子長跑世績，他先在8月於摩納哥舉行的鑽石田徑聯賽，以12分35秒36刷新男子5000米世界紀錄，再於10月的「巴倫西亞世界紀錄日」一日賽，在男子1萬米賽項以26分11秒的時間稱霸，較由比基利所保持的舊世績快6秒53。同樣是「90後」，瑞典「鳥人」杜普蘭蒂斯在2月以6米18跳出新室內撐竿跳世界紀錄，7個月後又一舉跳過6米15，打破烏克蘭撐竿跳傳奇布卡保持了26年的室外世界紀錄。

奧蘇騷7年之癢6奪世界冠軍

受新冠肺炎疫情影響，職業桌球賽亦一度休戰，當中更有球員不幸確診。上季世錦賽因而推遲到8月才閉門上演，為期17天的賽事直至決賽才容許少量觀眾入場，45歲的「火箭」奧蘇里雲（下圖左）在4強以17比16力壓沙比躋身冠軍戰，面對首次殺入決賽的「90後」奇利威爾森贏得輕鬆，以18比8事隔7年奪得個人第6個世界冠軍，追平戴維斯及雷爾頓（Ray Reardon）的成就，更以37個排名賽冠軍寫下桌壇新紀錄，超越桌球皇帝亨特利，成為史上第1人。

桃田遇車禍林丹掛拍

世界羽毛球「一哥」桃田賢斗（左圖），1月於馬來西亞贏得大師賽冠軍後遇上嚴重車禍，車上司機當場死亡，桃田則身體多處受傷，事件轟動球壇。意外令這位日本「球王」鼻樑及右側眼窩骨折需要接受手術，另外嘴唇亦受傷縫針，幸好其手、腳無大礙，加上東京奧運延期1年，令他仍有足夠時間準備。這位東京奧運金牌大熱6月回歸國家隊操練，並於12月的全國賽正式重返賽場。至於中國「超級丹」林丹（右圖）就於7月宣布掛拍，結束20年球員生涯。

拿度法網無敵20貫平紀錄

拿度（上圖）以不失一盤的姿態第13次殺入法網決賽，「泥地王」在紅土場上發揮統治性的表現，直落3盤輕鬆擊敗祖高域，完成法網13「貫」，兼且追平費達拿20個大滿貫冠軍紀錄。

祖高域染疫爆網球群組

祖高域雖然失落法網，但澳網決賽擊敗「泥地王子」泰姆，第8次奪得澳網錦標，由2月起便高踞世界第1。祖高域6月在家鄉塞爾維亞舉辦慈善賽，為受疫情影響的人籌款，但入場觀眾大多沒有配戴口罩而捱轟，結果迪米杜夫在第2站比賽期間證實確診，賽事即時煞停但未能阻止「網球群組」形成，祖高域自己亦在數天後證實染疫。大坂直美在美網決賽反勝艾珊妮嘉，獲得生涯第3座大滿貫冠軍。澳網及法網則由美國的簡蓮和波蘭的施華德首度捧起。

ISL閉門上演創多項世績

國際游泳聯賽（ISL）排除萬難於10月在匈牙利閉門比賽，使得ISL第二季成為疫情下鮮有繼續舉行的游泳比賽，並誕生9項短池世界紀錄。

迪素爾膺MVP擸巨獎

美國泳手迪素爾（圖）表現最為搶鏡，他在男子100米個人混合泳泅出49秒28，成為游進50秒的第一人。他在決賽首日先戰男子100米蝶式，游出47秒78的成績，成為史上首位在100蝶突破48秒的選手。不僅如此，迪素爾打破100蝶世績後僅40分鐘，轉戰50米自由式游出20秒24的成績，再刷新世績。迪素爾在ISL決賽連環破世績使得他成為比賽的MVP，贏得近30萬美元巨額獎金。